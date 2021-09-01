Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Кошмар. Два идентичных гола. Где наш правый фланг?»

Бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко крайне разочарован выездной ничьей украинской национальной команды с Казахстаном (2:2) в поединке отбора на ЧМ-2022.

«Кошмар… 2:2 — два идентичных гола. Где наш правый фланг!!! Нет слов…», — написал Левченко.

Сборная Украины забила свой второй гол на 90+3 минуте и пропустила решающий мяч на 90+6 минуте.