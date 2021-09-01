Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Кошмар. Два идентичных гола. Где наш правый фланг?»

Специалист разочарован ничьей Украины с Казахстаном (2:2)

  • 01.09.2021 18:55
  • 4765 просмотров
  • 9 комментариев
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Кошмар. Два идентичных гола. Где наш правый фланг?»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Караваев

Бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко крайне разочарован выездной ничьей украинской национальной команды с Казахстаном (2:2) в поединке отбора на ЧМ-2022.

«Кошмар… 2:2 — два идентичных гола. Где наш правый фланг!!! Нет слов…», — написал Левченко.

Сборная Украины забила свой второй гол на 90+3 минуте и пропустила решающий мяч на 90+6 минуте.

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Источник — Twitter

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    kaka
    online
    kaka, 01.09.2021 19:48
    +1
    ZaE, 01.09.2021 19:41
    Як так вийшло, що ти з яйця вилупився?
    ЛЧ вам покажет что у вас вообще яиц нет-девочки
    Ссылка
    ZaE
    ZaE, 01.09.2021 19:41
    -1
    kaka, 01.09.2021 19:26
    любого поставь в ворота где киевские днари в защите получишь треху от французов
    Як так вийшло, що ти з яйця вилупився?
    Ссылка
    валерий андриенко
    валерий андриенко, 01.09.2021 19:38
    +1
    ПЯТОВ НЕ ПРИДЕЛАХ, ЕГО СТРЕЛЯЛИ С 4- 5 МЕТРОВ, А ТО ЧТО СПАС В КОНЦЕ МАТЧА ЭТО ФАКТ
    Ссылка
    Primovocatus
    online
    Primovocatus, 01.09.2021 19:35
    +2
    Караваев душу и тело потратил на Ковалёвку.)
    Ссылка
    lenares85
    online
    lenares85, 01.09.2021 19:31
    -3
    Если пятов в воротах то все ясно есть же лунин бущан зачем ятова ставить
    Ссылка
    kaka
    online
    kaka, 01.09.2021 19:26
    +1
    любого поставь в ворота где киевские днари в защите получишь треху от французов
    Ссылка
    Sarmat
    Sarmat, 01.09.2021 19:15
    0
    Якщо поставлять П'ятова і Караваєва з Францією, то - п'ять точно отримають.
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    jam79
    jam79, 01.09.2021 19:15
    +2
    А де людина, яка оцінює ситуацію і робить зміни?
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    alekos59
    alekos59, 01.09.2021 19:07
    +3
    А где наш воротник ???
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