ВИДЕО. Трагикомедия в Казахстане. Украина упустила победу на 90+6 мин

1 сентября в матче квалификации ЧМ-2022 играли сборные Казахстана и Украины.
- Sport.ua провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Руслан Валиуллин оформил дубль и сравнял счет для Казахстана на 90+6 минуте игры.
ГОЛ! 2:2. Руслан Валиуллин, 90+6 мин.
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Источник — Sport.ua
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