ВИДЕО. Трагикомедия в Казахстане. Украина упустила победу на 90+6 мин

Руслан Валиуллин оформил дубль для Казахстана в матче квалификации ЧМ-2022

  • 01.09.2021 19:12
  • 3929 просмотров
  • 4 комментария
ВИДЕО. Трагикомедия в Казахстане. Украина упустила победу на 90+6 мин
© ФК Тобол. Руслан Валиуллин

1 сентября в матче квалификации ЧМ-2022 играли сборные Казахстана и Украины.

Руслан Валиуллин оформил дубль и сравнял счет для Казахстана на 90+6 минуте игры.

ГОЛ! 2:2. Руслан Валиуллин, 90+6 мин.

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Источник — Sport.ua

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    an52
    online
    an52, 01.09.2021 19:43
    +2
    Казкові довбо...би
    Ссылка
    kaka
    online
    kaka, 01.09.2021 19:28
    -1
    jam79, 01.09.2021 19:25
    На рівні Караваєва пєрєрос
    Забарный играл лучше-киевляне провалили игру
    Ссылка
    jam79
    jam79, 01.09.2021 19:25
    0
    На рівні Караваєва пєрєрос
    Ссылка
    kaka
    online
    kaka, 01.09.2021 19:23
    -1
    Валлиулин перерос казахский чемпионат надеюсь его заметят
    Ссылка
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