Сикан дебютировал в сборной Украины. И сразу забил

В матче отбора ЧМ-2022 Казахстан - Украина наставник Александр Петраков выпустил на поле форварда «Мариуполя» Даниила Сикана.
Это дебютный матч для 20-летнего футболиста. И игрок сразу забил гол, сыграв на добивании.
Правда, мяч Сикана не помог сборной, так как встреча завершилась со счетом 2:2.
Данило #Сікан - гравець №317 #збірна— Artur Valerko :: Артур Валерко (@ArchieValerko) September 1, 2021
І остання надія на гол #KAZUKR pic.twitter.com/zujmuxEioz
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Источник — Sport.ua
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