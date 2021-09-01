Сикан дебютировал в сборной Украины. И сразу забил

Крутой дебют молодого форварда

  • 01.09.2021 18:57
  • 1267 просмотров
  • 1 комментарий
Сикан дебютировал в сборной Украины. И сразу забил
© uaf.ua

В матче отбора ЧМ-2022 Казахстан - Украина наставник Александр Петраков выпустил на поле форварда «Мариуполя» Даниила Сикана.

Это дебютный матч для 20-летнего футболиста. И игрок сразу забил гол, сыграв на добивании.

Правда, мяч Сикана не помог сборной, так как встреча завершилась со счетом 2:2.
 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Pavel Yakimovich
    online
    Pavel Yakimovich, 01.09.2021 19:56
    0
    и сразу поломал традицию... вот не забей он гол, казахи б наверно не полезли вперед, и было б у нас на этом отборе 4 из 4 по 1-1
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности