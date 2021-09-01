ВИДЕО. Холодный душ. Не реализовав уйму моментов, Украина пропустила гол

Руслан Валиуллин сравнял счет для Казахстана на 74-й минуте матча ЧМ-2022

  • 01.09.2021 18:37
  • 4458 просмотров
  • 8 комментариев
ВИДЕО. Холодный душ. Не реализовав уйму моментов, Украина пропустила гол
© Getty Images/Global Images Ukraine

1 сентября в матче квалификации ЧМ-2022 играют сборные Казахстана и Украины.

Не реализовав уйму моментов, Украина пропустила гол. Руслан Валиуллин сравнял счет для Казахстана на 74-й минуте игры.

ГОЛ! 1:1. Руслан Валиуллин, 74 мин.

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Источник — Sport.ua

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    kaka
    online
    kaka, 01.09.2021 19:14
    0
    Валлиулин -красава.... игрок явно выше уровнем своего днищенского чемпионата
    Ссылка
    Леонід Леонідович
    online
    Леонід Леонідович, 01.09.2021 19:12
    +1
    Новий тренер, но не може він навчити дорослого футболіста, гравця збірної країни забивати виходи один в один..ю
    Ссылка
    Леонід Леонідович
    online
    Леонід Леонідович, 01.09.2021 19:10
    +1
    Ви уявляєте що буде з флангом Каравєва з Французами????
    Ссылка
    inspekcha85
    online
    inspekcha85, 01.09.2021 18:56
    +1
    Караваев что ты бегал как та сучка вокруг него?
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    andrei saenko
    andrei saenko, 01.09.2021 18:53
    +1
    Караваев задремал.
    Ссылка
    jam79
    jam79, 01.09.2021 18:49
    +3
    Потрібно було ще 2 забивати і не чіпати Караваєва, наразі багато понтів
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    Володимир Пилипчук
    online
    Володимир Пилипчук, 01.09.2021 18:46
    +1
    А чого Караваєв чекав ??? Що не міг ногу підставити ???
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    alekos59
    alekos59, 01.09.2021 18:40
    -3
    Лошара дырявый !!!
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