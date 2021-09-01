ВИДЕО. Холодный душ. Не реализовав уйму моментов, Украина пропустила гол

1 сентября в матче квалификации ЧМ-2022 играют сборные Казахстана и Украины.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Не реализовав уйму моментов, Украина пропустила гол. Руслан Валиуллин сравнял счет для Казахстана на 74-й минуте игры.
ГОЛ! 1:1. Руслан Валиуллин, 74 мин.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.