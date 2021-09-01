Пятов побил рекорд Шевченко и повторил достижение Гусева

Матчем с Казахстаном Андрей Пятов стартовал в 10-м для себя официальном турнире в рядах сборной Украины. Тем самым он стал новым рекордсменом нашей национальной дружины по этому показателю, обойдя Андрея Шевченко. Пятов принимал участие в четырех чемпионатах мира (ЧМ-2010, 2014, 2018, 2022), четырех чемпионатах Европы (ЧЕ-2008, 2012, 2016, 2020) и двух Лигах наций (ЛН-2018, 2020).
Между тем игра с Казахстаном стала 98-й за национальную сборную для 37-летнего голкипера. И во всех этих встречах он представлял в главной команде страны один клуб - «Шахтер». Таким образом, Пятов повторил достижение Олега Гусева, который провел столько же матчей за сборную, как игрок «Динамо». К слову, в топ-10 гвардейцев одного клуба входят 5 футболистов «Динамо», 4 - «Шахтера» и 1 - «Днепра».
Игроки, проведшие наибольшее количество матчей за сборную Украины, представляя один клуб
|
Матчи
|
Игрок
|
Клуб
|
Годы
|
98
|
Олег ГУСЕВ
|
Динамо
|
2003-2016
|
98
|
Андрей ПЯТОВ
|
Шахтер
|
2007-2021
|
92
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
Динамо
|
1994-2012
|
71
|
Руслан РОТАНЬ
|
Днепр
|
2003-2017
|
70
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
Динамо
|
2009-2017
|
67
|
Андрей НЕСМАЧНЫЙ
|
Динамо
|
2000-2009
|
65
|
Анатолий ТИМОЩУК
|
Шахтер
|
2000-2007
|
64
|
Тарас СТЕПАНЕНКО
|
Шахтер
|
2010-2021
|
63
|
Андрей ВОРОБЕЙ
|
Шахтер
|
2000-2007
|
61
|
Владислав ВАЩУК
|
Динамо
|
1996-2007
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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