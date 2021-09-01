Пятов побил рекорд Шевченко и повторил достижение Гусева

Матчем с Казахстаном Андрей Пятов стартовал в 10-м для себя официальном турнире в рядах сборной Украины. Тем самым он стал новым рекордсменом нашей национальной дружины по этому показателю, обойдя Андрея Шевченко. Пятов принимал участие в четырех чемпионатах мира (ЧМ-2010, 2014, 2018, 2022), четырех чемпионатах Европы (ЧЕ-2008, 2012, 2016, 2020) и двух Лигах наций (ЛН-2018, 2020).

Между тем игра с Казахстаном стала 98-й за национальную сборную для 37-летнего голкипера. И во всех этих встречах он представлял в главной команде страны один клуб - «Шахтер». Таким образом, Пятов повторил достижение Олега Гусева, который провел столько же матчей за сборную, как игрок «Динамо». К слову, в топ-10 гвардейцев одного клуба входят 5 футболистов «Динамо», 4 - «Шахтера» и 1 - «Днепра».

Игроки, проведшие наибольшее количество матчей за сборную Украины, представляя один клуб