Яремчук забил 11-й мяч за сборную Украины

25-летний нападающий «Бенфики» и сборной Украины по футболу Роман Яремчук забил свой 11-й мяч за украинскую национальную команду.

Яремчук отличился в выездном поединке отбора на ЧМ-2022 против сборной Казахстана. Роман отправил мяч в ворота уже на 2-й минуте встречи, сделав счет 1:0 в пользу своей команды.

Всего Яремчук сыграл 31 поединок за сборную Украины. Дебют футболиста в составе «сине-желтых» состоялся 6 сентября 2018 года в выездном поединке Лиги наций против Чехии (2:1).