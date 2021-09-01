Яремчук забил 11-й мяч за сборную Украины

Украинский форвард отличился в поединке отбора на ЧМ-2022 против Казахстана

  • 01.09.2021 17:13
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Яремчук забил 11-й мяч за сборную Украины
© Getty Images/Global Images Ukraine

25-летний нападающий «Бенфики» и сборной Украины по футболу Роман Яремчук забил свой 11-й мяч за украинскую национальную команду.

Яремчук отличился в выездном поединке отбора на ЧМ-2022 против сборной Казахстана. Роман отправил мяч в ворота уже на 2-й минуте встречи, сделав счет 1:0 в пользу своей команды.

Всего Яремчук сыграл 31 поединок за сборную Украины. Дебют футболиста в составе «сине-желтых» состоялся 6 сентября 2018 года в выездном поединке Лиги наций против Чехии (2:1).

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Источник — Sport.ua

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