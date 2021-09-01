Криштиану РОНАЛДУ: «Фергюсон для меня как отец»

Криштиану Роналду прокомментировал возвращение в «Манчестер Юнайтед» и роль Сэра Алекса Фергюсона в этом трансфере:

– Что ты чувствуешь, имея возможность снова называть себя игроком МЮ?

– Как вы знаете, у меня фантастическая история в этом удивительном клубе. Я был здесь с 18 лет. Конечно, я рад, что вернулся домой спустя 12 лет. Я действительно рад и с нетерпением жду первой игры.

– Какую роль сыграл сэр Алекс Фергюсон в твоем возвращении?

– Все знают, что с тех пор, как я перешел в МЮ в 18 лет, сэр Алекс Фергюсон играл ключевую роль для меня. Он для меня как отец в футболе. Он очень помог мне, научил многим вещам, мы все время поддерживали отношения. Он невероятный человек. Я его очень люблю. Он сыграл ключевую роль в том, где я оказался, в том, что я подписал контракт с МЮ.

Думаю, это лучшее решение. В моем понимании, оно правильное. Я перешел из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» – это новая глава, и я очень доволен. Я хочу снова писать историю, помогать клубу добиваться отличных результатов, выигрывать самые престижные трофеи, творить великие дела.