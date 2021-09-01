Динамо было готово приобрести Лукаса Брагу из Сантоса за 3,5 миллиона евро

Но в итоге «бело-синим» удалось подписать Витиньо

  • 01.09.2021 16:48
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Динамо было готово приобрести Лукаса Брагу из Сантоса за 3,5 миллиона евро
© Getty Images/Global Images Ukraine. Лукас Брага

Киевское «Динамо» имело «план Б» на случай срыва переговоров по трансферу вингера «Атлетико Паранаэнсе» Витиньо.

По данным Gazeta Esportiva, «бело-синие» предлагали 3,5 миллиона евро за 24-летнего левого вингера «Сантоса» Лукаса Брагу. «Динамо» считало этого футболиста хорошим выбором на случай, если французскому «Бордо» все-таки удастся переманить к себе Витиньо.

Наставник «Динамо» Мирча Луческу даже консультировался по поводу возможностей Лукаса Браги со своим экс-подопечным по «Шахтеру» Элано, который в качестве тренера работал с этим футболистом в «Сантосе».

В нынешнем сезоне Лукас Брага провел 40 матчей во всех турнирах за «Сантос», в которых забил 6 мячей и отдал 3 результативные передачи.

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Источник — Gazeta Esportiva

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