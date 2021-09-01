Динамо было готово приобрести Лукаса Брагу из Сантоса за 3,5 миллиона евро

Киевское «Динамо» имело «план Б» на случай срыва переговоров по трансферу вингера «Атлетико Паранаэнсе» Витиньо.

По данным Gazeta Esportiva, «бело-синие» предлагали 3,5 миллиона евро за 24-летнего левого вингера «Сантоса» Лукаса Брагу. «Динамо» считало этого футболиста хорошим выбором на случай, если французскому «Бордо» все-таки удастся переманить к себе Витиньо.

Наставник «Динамо» Мирча Луческу даже консультировался по поводу возможностей Лукаса Браги со своим экс-подопечным по «Шахтеру» Элано, который в качестве тренера работал с этим футболистом в «Сантосе».

В нынешнем сезоне Лукас Брага провел 40 матчей во всех турнирах за «Сантос», в которых забил 6 мячей и отдал 3 результативные передачи.