В четверг, 2 сентября Швеция в матче отбора на чемпионат мира-2022 в группе В примет Испанию. Начало матча – в 21:45 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Футбол 1».

Швеция – Испания. Прогноз и анонс на матч отбора на ЧМ-2022

На данный момент Испания возглавляет группу В с 7 очками в 3 матчах. У Швеции 6 очков в 2 поединках.