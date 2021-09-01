В четверг, 2 сентября Швеция в матче отбора на чемпионат мира-2022 в группе В примет Испанию. Начало матча – в 21:45 по Киеву.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Футбол 1».
Швеция – Испания. Прогноз и анонс на матч отбора на ЧМ-2022
На данный момент Испания возглавляет группу В с 7 очками в 3 матчах. У Швеции 6 очков в 2 поединках.
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Источник — Sport.ua
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