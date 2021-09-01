Роман МАКСИМЮК: «Не считаю Казахстан серьезным соперником»

Бывший футболист сборной Украины Роман Максимюк поделился ожиданиями от поединка отбора на ЧМ-2022 Казахстан — Украина.

«Вне всякого сомнения, сборная Украины — фаворит данного противостояния. Весь казахстанский футбол держится на легионерах, поэтому считать эту сборную серьезным соперником я бы не стал. Правда, сейчас в футбол умеют играть все, а при своих болельщиках хозяева будут очень мотивированными.

Еще одна проблема, которая может возникнуть — это искусственное поле на «Астана Арене». Я играл на нем, там газон специфический. Он на 50% состоит из натуральной травы. К этому полю нужно привыкнуть, поскольку мяч, когда отдаешь передачу низом, катится волной, так как на искусственной траве одна скорость, а на натуральном газоне — другая.

Тем не менее, при новом наставнике ребята постараются проявить все свои лучшие качества. Да, к установке тренера нужно прислушиваться, но иногда условия на поле диктуют другие факторы, поэтому за счет своего мастерства нужно доказывать превосходство над соперником. И если мы хотим расти дальше, то такие сборные, как Казахстан, должны обыгрывать. Ставлю на 1:2», — отметил Максимюк.

Матч Казахстан — Украина состоится в среду, 1 сентября, в 17:00 по киевскому времени.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Казахстан — Украина.