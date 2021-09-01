Источник: Родригеша забыли спросить относительно аренды в Труа

26-летний футболист киевского «Динамо» и сборной Люксембурга Жерсон Родригеш ничего не знал о своей аренде во французский клуб «Труа».

«По неожиданной аренде Жерсона Родригеша в «Труа» забыли спросить самого футболиста. Зная люксембуржца, там нас может ожидать «мыльная опера», — пишет канал «Динамо Киев Inside».

Арендное соглашение Родригеша рассчитано до конца текущего сезона.