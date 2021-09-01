Источник: Родригеша забыли спросить относительно аренды в Труа

Переход во французский клуб стал полной неожиданностью для футболиста «Динамо»

  • 01.09.2021 16:16
  • 2834 просмотра
  • 5 комментариев
Источник: Родригеша забыли спросить относительно аренды в Труа
© ФК Динамо Киев. Жерсон Родригеш

26-летний футболист киевского «Динамо» и сборной Люксембурга Жерсон Родригеш ничего не знал о своей аренде во французский клуб «Труа».

«По неожиданной аренде Жерсона Родригеша в «Труа» забыли спросить самого футболиста. Зная люксембуржца, там нас может ожидать «мыльная опера», — пишет канал «Динамо Киев Inside».

Арендное соглашение Родригеша рассчитано до конца текущего сезона.

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Источник — Telegram

(19 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    anonymous
    anonymous, 01.09.2021 16:55
    0
    Треш. Може вони ще й переплутали Супрягу з Родрігешем і не по тому домовились?
    Ссылка
    fedd1979
    online
    fedd1979, 01.09.2021 16:49
    0
    Брєд. А хто його фотографував у формі "Труа"?
    Ссылка
    Vadym_ukr
    Vadym_ukr, 01.09.2021 16:43
    0
    Вот это уровень
    Ссылка
    SuperleagueUkraine
    SuperleagueUkraine, 01.09.2021 16:40
    -1
    о, суркисовские мутки во всей красе. Дырявые, снова будете его защищать?
    Ссылка
    Alex86 1
    online
    Alex86 1, 01.09.2021 16:39
    0
    Родригеша забыли спросить )
    Звучит двусмысленно)
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