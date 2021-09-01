Стало известно, почему Степаненко и Зубков не сыграют с Казахстаном

В день матча с Казахстаном главный тренер сборной Украины Александр Петраков объявил заявку на предстоящий матч. В нее не попали полузащитники Тарас Степаненко и Александр Зубков.
По информации источника, оба футболиста не будут задействованы в поединке против сборной Казахстана из-за того, что еще не успели полностью восстановиться и набрать необходимые кондиции после своих предыдущих повреждений и нагрузок в клубных командах на старте сезона, которые включили в себя квалификацию Лиги чемпионов.
Тем не менее, ожидается, что и Степаненко, и Зубков будут готовиться к следующему отборочному матчу против Франции (4 сентября) и товарищеской встрече против Чехии (8 сентября).
Источник — Meta-ratings.com.ua
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Хотя перед каждым матчем говорили, что он тренируется уже в общей группе.
вот такие профессионалы
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