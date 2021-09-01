Стало известно, почему Степаненко и Зубков не сыграют с Казахстаном

Тренерский штаб дал игрокам отдохнуть после матчей квалификации Лиги чемпионов

  • 01.09.2021 14:13
  • 5336 просмотров
  • 8 комментариев
Стало известно, почему Степаненко и Зубков не сыграют с Казахстаном
© Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Степаненко

В день матча с Казахстаном главный тренер сборной Украины Александр Петраков объявил заявку на предстоящий матч. В нее не попали полузащитники Тарас Степаненко и Александр Зубков
 
По информации источника, оба футболиста не будут задействованы в поединке против сборной Казахстана из-за того, что еще не успели полностью восстановиться и набрать необходимые кондиции после своих предыдущих повреждений и нагрузок в клубных командах на старте сезона, которые включили в себя квалификацию Лиги чемпионов.
 
Тем не менее, ожидается, что и Степаненко, и Зубков будут готовиться к следующему отборочному матчу против Франции (4 сентября) и товарищеской встрече против Чехии (8 сентября).

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Тарас Чубак
    Тарас Чубак, 01.09.2021 15:09
    0
    Скоріше за все замість Зубкова буде Шапа або Буя грати
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    Lyolik
    Lyolik, 01.09.2021 15:06
    -1
    Степан и за кротовник не играет. Ждёт его Мариуполь.
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    adidas777
    online
    adidas777, 01.09.2021 15:04
    0
    Зубков и на Евро после травмы в первом матче, к каждому следующему матчу готовился готовился, готовился готовился... И в итоге не вышел ни на минуту!
    Хотя перед каждым матчем говорили, что он тренируется уже в общей группе.
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    victorpolo
    victorpolo, 01.09.2021 14:54
    +1
    очередная горячая новость спорт.уа . Степаненко за август ни одной полной игры, наверное, не сыграл... банку греет... какой "устал" ??? по Зубкову не скажу, но тоже не думаю, что в этом причина. могли бы придумать и поинтереснее!
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    Александр Купцов
    Александр Купцов, 01.09.2021 14:36
    +4
    Serg Wojcev, 01.09.2021 14:16
    выпусти этих дебилов получишь удаление
    А тебя уже выпустили?))))) Опасно))
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    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 01.09.2021 14:36
    0
    сезон только начался, но некоторые уже устали...
    вот такие профессионалы
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    source02
    online
    source02, 01.09.2021 14:25
    -5
    "аж легче стало"
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    Serg Wojcev
    Serg Wojcev, 01.09.2021 14:16
    -6
    выпусти этих дебилов получишь удаление
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