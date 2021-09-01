Анатолий ТРУБИН: «Мудрику нужно показывать более стабильную, зрелую игру»

Вратарь «Шахтера» рассказал, когда его молодой одноклубник станет лидером команды

  • 01.09.2021 13:17
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Анатолий ТРУБИН: «Мудрику нужно показывать более стабильную, зрелую игру»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Голкипер донецкого «Шахтера» Анатолий Трубин рассказал о том, когда его партнер по команде Михаил Мудрик сможет стать одним из лидеров «горняков».

«Мне кажется, Мудрику нужно быть более стабильным, чувствовать уверенность в себе. Когда он почувствует эту уверенность, которая придет через хорошие действия, он покажет команде, что ему можно доверять, можно дать передачу в трудной ситуации. Поэтому ему, как и всем, еще нужно улучшаться в этом плане и показывать более стабильную, зрелую игру. Думаю, что с каждым матчем он будет прогрессировать и становиться лучше», - сказал Трубин.

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Источник — BurBuzz

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