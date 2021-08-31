Анатолий ТРУБИН: «Очень интересно поработать с Петраковым»

Голкипер «Шахтера» – о новом тренере сборной Украины

  • 31.08.2021 07:56
  • 606 просмотров
  • 1 комментарий
Анатолий ТРУБИН: «Очень интересно поработать с Петраковым»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Вратарь донецкого «Шахтера» Анатолий Трубин прокомментировал назначение Александра Петракова на пост исполняющего обязанности главного тренера национальной команды.

«Я никогда не работал с Петраковым и мне очень интересно. Каждый тренер приносит что-то новое для игроков и мне хочется посмотреть. К сожалению, не получилось поехать на эти сборы, надеюсь, что получится поехать на следующие сборы. Я хочу понять, что он требует и может он откроет какое-то новое во мне или улучшит и это очень важно, а так за команду я не переживаю, потому что собраны хорошие игроки, высококлассные, просто нужно максимально сильно подготовиться, потому что времени будет очень мало, плюс сейчас этот будет перелёт в Казахстан, поэтому, нужно подготовиться по максимуму, тем более. Я думаю, что все будут «злые», как минимум, потому что сыграли 1:1 с Казахстаном, не будут уже думать, что это будет лёгкая прогулка и поэтому сейчас новый тренер принесёт что-то новое. Я думаю, что всё будет хорошо», - сказал Трубин.

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Источник — BurBuzz

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    AЛВ
    online
    AЛВ, 31.08.2021 08:44
    0
    Удачі збірній Україні.!!!
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