Анатолий ТРУБИН: «Очень интересно поработать с Петраковым»

Вратарь донецкого «Шахтера» Анатолий Трубин прокомментировал назначение Александра Петракова на пост исполняющего обязанности главного тренера национальной команды.

«Я никогда не работал с Петраковым и мне очень интересно. Каждый тренер приносит что-то новое для игроков и мне хочется посмотреть. К сожалению, не получилось поехать на эти сборы, надеюсь, что получится поехать на следующие сборы. Я хочу понять, что он требует и может он откроет какое-то новое во мне или улучшит и это очень важно, а так за команду я не переживаю, потому что собраны хорошие игроки, высококлассные, просто нужно максимально сильно подготовиться, потому что времени будет очень мало, плюс сейчас этот будет перелёт в Казахстан, поэтому, нужно подготовиться по максимуму, тем более. Я думаю, что все будут «злые», как минимум, потому что сыграли 1:1 с Казахстаном, не будут уже думать, что это будет лёгкая прогулка и поэтому сейчас новый тренер принесёт что-то новое. Я думаю, что всё будет хорошо», - сказал Трубин.