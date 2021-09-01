Л. Киченок/Ниномия – Миннен/ван Эйтванк. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Первого сентября на Открытом чемпионате США по теннису стартуют соревнования в парном разряде.
Людмила Киченок в дуэте с японкой Макото Ниномией в первом раунде сразится против бельгийского тандема Грет Миннен / Элисон ван Эйтванк.
Встреча состоится третьим запуском на корте №9, ориентировочное время начала матча – 22:30 по Киеву.
Далее по сетке победительницы матча Йорович / Керкхове – Перес / Пешке [16]
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Источник — Sport.ua
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