Л. Киченок/Ниномия – Миннен/ван Эйтванк. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Первого сентября на Открытом чемпионате США по теннису стартуют соревнования в парном разряде.



Людмила Киченок в дуэте с японкой Макото Ниномией в первом раунде сразится против бельгийского тандема Грет Миннен / Элисон ван Эйтванк.



Встреча состоится третьим запуском на корте №9, ориентировочное время начала матча – 22:30 по Киеву.

Далее по сетке победительницы матча Йорович / Керкхове – Перес / Пешке [16]

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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