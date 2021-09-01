Рэймонд ОВУСУ: «Ждал своего шанса, находясь на лавке запасных»

Нападающий луганской «Зари» – о забитом мяче в ворота «Ворсклы»

  • 01.09.2021 12:52
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  • 1 комментарий
Рэймонд ОВУСУ: «Ждал своего шанса, находясь на лавке запасных»
© ФК Заря Луганск. Рэймонд Овусу

Форвард луганской «Зари» Рэймонд Овусу, результативный удар которого в матче с «Ворсклой» принес победу луганчанам, рассказал несколько слов о прошедшей игре:

- Очень непростая встреча получилась с «Ворсклой». Обе команды играли достойно, создавали моменты, прессинговали, шли вперёд. Рад, что мы победили. Это самое главное. Вся команда старалась. Все мы молодцы.

- Насколько быстро удалось войти в игру и помнишь ли ты голевую комбинацию?
- Да, хорошо помню удар Шахаба и передачу Аллахъяра. Рад, что оказался в нужном месте в нужное время. А войти в игру нужно всегда максимально быстро. Я ждал своего шанса, находясь на лавке запасных и рад, что удалось его реализовать.

- Мы знаем, что ты усердно работаешь на тренировках для регулярного попадания в основу.
- Вся команда работает на все сто процентов. Не только я. Что касается именно меня, то да, я выкладываюсь на каждой тренировке. Дополнительно занимаюсь и в тренажёрном зале. И каждый раз, когда я выхожу на футбольное поле, то верю, что забью гол.

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Источник — ФК Заря

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    victorpolo
    victorpolo, 01.09.2021 13:38
    0
    Старайся, парень, старайся!!! Тренируй все мышцы и мозги! Скорость принятия решения важна так же как и скорость движения! И пусть тебе сопутствует удача!!!
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