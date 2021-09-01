Четыре игрока сборной Украины – под угрозой дисквалификации на Францию

Сразу четыре футболиста сборной Украины перед матчем с Казахстаном находятся под угрозой дисквалификации.
Если Александр Зинченко, Николай Матвиенко, Эдуард Соболь и Виталий Миколенко получат в Нур-Султане желтую карточку, то автоматически пропускать поединок против Франции (4 сентября, Киев, НСК «Олимпийский»).
Матч с Казахстаном начнется в 17:00.
Казахстан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
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Источник — Украинская ассоциация футбола
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