Четыре игрока сборной Украины – под угрозой дисквалификации на Францию

Сразу четыре футболиста сборной Украины перед матчем с Казахстаном находятся под угрозой дисквалификации.



Если Александр Зинченко, Николай Матвиенко, Эдуард Соболь и Виталий Миколенко получат в Нур-Султане желтую карточку, то автоматически пропускать поединок против Франции (4 сентября, Киев, НСК «Олимпийский»).



Матч с Казахстаном начнется в 17:00.

Казахстан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира