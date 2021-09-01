Четыре игрока сборной Украины – под угрозой дисквалификации на Францию

Соболю, Зинченко, Матвиенко и Миколенко нужно будет играть максимально аккуратно

  • 01.09.2021 12:42
  • 4834 просмотра
  • 5 комментариев
Четыре игрока сборной Украины – под угрозой дисквалификации на Францию
© УАФ. Александр Зинченко

Сразу четыре футболиста сборной Украины перед матчем с Казахстаном находятся под угрозой дисквалификации. 
 
Если Александр Зинченко, Николай Матвиенко, Эдуард Соболь и Виталий Миколенко получат в Нур-Султане желтую карточку, то автоматически пропускать поединок против Франции (4 сентября, Киев, НСК «Олимпийский»).
 
Матч с Казахстаном начнется в 17:00.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(15 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    CheMP
    online
    CheMP, 01.09.2021 13:41
    -1
    фигня война,главное манёвры! пусть для начала три очка возьмут с Казахстаном,даже если и получат карточки,а уже по факту дальше будет тренерский штаб думать. я надеюсь,во всяком случае,что будет думать...
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    Trollface
    Trollface, 01.09.2021 13:33
    -2
    В Казахстане будут выживать.
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    victorpolo
    victorpolo, 01.09.2021 13:31
    0
    я думаю, вряд ли они будут об этом думать в игре! и это правильно! нет смысла "не доигрывать" в этой игре, чтобы сыграть следующую! В азарте игры не думаешь об этом - задача отдавать все силы в каждом моменте! И будь что будет! ))))
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    dd dent
    online
    dd dent, 01.09.2021 13:26
    0
    Печально
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    Тарас Чубак
    Тарас Чубак, 01.09.2021 13:24
    0
    Потенційно три дуже вагомі втрати (три, а не чотрити бо навряд два лз одразу будуть у старті)
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