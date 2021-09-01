МАТВЕЕВ: «Не думаю, что с Казахстаном Петраков сыграет в пять защитников»

Специалист – о тактике сборной Украины на предстоящий матч

  • 01.09.2021 12:40
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МАТВЕЕВ: «Не думаю, что с Казахстаном Петраков сыграет в пять защитников»
© УАФ

1 сентября национальная сборная Украины проведет очередной поединок отборочного цикла чемпионата мира - с Казахстаном.

Экс-нападающий сборной Украины Олег Mатвеев рассказал, чего он  ждет от противостояния в Нур-Султане.

«Я не думаю, что исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков возьмет на вооружение  свою излюбленную схему с пятью защитниками. Такой вариант, скорее всего, возможен уже в следующем поединке – с Францией в Киеве.

На мой взгляд, с Казахстаном в стартовом составе выйдут преимущественно те исполнители, которые постоянно играли у предыдущего тренера – Андрея Шевченко. Mне интересно, найдет ли Александр Петраков место в основе Виталию Буяльскому, который находится в отличной спортивной форме, если да, то какие функции будет  выполнять киевский динамовец.

Дальний перелет, искусственный газон не должны помешать нашим ребятам отпраздновать викторию. Класс у них повыше, должно прибавить им уверенности и  успешное выступление на недавнем чемпионате Европы. Да они и  сами отлично понимают, что потеря очков в Нур-Султане чрезвычайно осложнит им попадание на мировой футбольный форум».

Напомним, что поединок Казахстан – Украина начнется 1 сентября в 17:00.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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