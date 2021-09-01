Костюк / Ястремская – Баптист / Наварро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Первого сентября на Открытом чемпионате США по теннису стартуют соревнования в парном разряде.
Украинки Марта Костюк и Даяна Ястремская в первом раунде сразятся с американками Хейли Баптист и Эммой Наварро, который получили от организаторов вайлд-кард.
Встреча состоится четвертым запуском на корте №4, ориентировочное время начала матча – не ранее 23:00 по Киеву.
Далее по сетке победительницы матча Крунич / Стоянова [17] – Арконада / Осигве [WC]
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.