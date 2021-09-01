Защитник сборной Казахстана: «Хотим выиграть у Украины»

Защитник костанайского «Тобола» и национальной сборной Казахстана Сергей Малый высказался перед матчем с Украиной в рамках отбора на ЧМ-2022.
«Мы понимаем, что играем дома, болельщики будут ждать от нас положительного результата, поэтому, конечно, настраиваемся на борьбу. Хотим выиграть.
В Европе все команды хорошие, играют в быстрый футбол, техничные игроки. Поэтому все хорошие команды, Украина тоже хорошая команда», - сказал Малый.
Напомним, что матч четвертого тура квалификации ЧМ-2022 между Казахстаном и Украиной состоится 1 сентября в Нур-Султане. Начало встречи в 17:00.
Источник — Футбол 1/2/3
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