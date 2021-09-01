Защитник сборной Казахстана: «Хотим выиграть у Украины»

Сергей Малый рассказал, как его команда сыграет с Украиной в матче отбора к ЧМ-2022

  • 01.09.2021 11:59
  • 311 просмотров
  • 2 комментария
Защитник сборной Казахстана: «Хотим выиграть у Украины»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник костанайского «Тобола» и национальной сборной Казахстана Сергей Малый высказался перед матчем с Украиной в рамках отбора на ЧМ-2022.

«Мы понимаем, что играем дома, болельщики будут ждать от нас положительного результата, поэтому, конечно, настраиваемся на борьбу. Хотим выиграть.

В Европе все команды хорошие, играют в быстрый футбол, техничные игроки. Поэтому все хорошие команды, Украина тоже хорошая команда», - сказал Малый.

Напомним, что матч четвертого тура квалификации ЧМ-2022 между Казахстаном и Украиной состоится 1 сентября в Нур-Султане. Начало встречи в 17:00.

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Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    roman75zpr
    roman75zpr, 01.09.2021 12:22
    +1
    В этот раз вам не повезёт...
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    victorpolo
    victorpolo, 01.09.2021 12:21
    +1
    фрацузы тоже хотели...)))
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