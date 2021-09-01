Боатенг перейдет в Лион

Бывший защитник «Баварии» Жером Боатенг определился с местом продолжения карьеры.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, 32-летний немец согласовал двухлетний контракт с «Лионом».
31 августа футболист прилетел в Лион и успешно прошел медицинский осмотр.
Напомним, что в конце сезона 2020/21 Боатенг покинул «Баварию». Защитник выступал за немецкий клуб с 2011 года. В прошлом сезоне на счету 32-летнего защитника 2 гола и 1 ассист в 39 матчах за «Баварию» во всех турнирах.
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Источник — Twitter
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