Боатенг перейдет в Лион

Бывший защитник «Баварии» Жером Боатенг определился с местом продолжения карьеры.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, 32-летний немец согласовал двухлетний контракт с «Лионом».

31 августа футболист прилетел в Лион и успешно прошел медицинский осмотр.

Напомним, что в конце сезона 2020/21 Боатенг покинул «Баварию». Защитник выступал за немецкий клуб с 2011 года. В прошлом сезоне на счету 32-летнего защитника 2 гола и 1 ассист в 39 матчах за «Баварию» во всех турнирах.