Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Матч с Казахстаном – самый важный для нас»

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский поделился ожиданиями от матча отбора ЧМ-2022 против Казахстана.

«Мне сделали операцию, все хорошо. Я восстановился немного раньше, чем планировалось, но сейчас чувствую себя намного лучше с каждой неделей. Впереди у нас еще пять матчей, поэтому нужно к ним готовиться. Поединок с Казахстаном будет самым важным для нас, поэтому мы не должны думать об игре с Францией. Нас ожидает первый тест, который мы должны сдать «на отлично», - сказал Малиновский.

Напомним, что матч четвертого тура квалификации ЧМ-2022 между Казахстаном и Украиной состоится 1 сентября в Нур-Султане. Начало встречи в 17:00.