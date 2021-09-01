Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Матч с Казахстаном – самый важный для нас»

Хавбек сборной Украины высказался о предстоящем поединке отбора ЧМ-2022

  • 01.09.2021 10:20
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Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Матч с Казахстаном – самый важный для нас»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский поделился ожиданиями от матча отбора ЧМ-2022 против Казахстана.

«Мне сделали операцию, все хорошо. Я восстановился немного раньше, чем планировалось, но сейчас чувствую себя намного лучше с каждой неделей. Впереди у нас еще пять матчей, поэтому нужно к ним готовиться. Поединок с Казахстаном будет самым важным для нас, поэтому мы не должны думать об игре с Францией. Нас ожидает первый тест, который мы должны сдать «на отлично», - сказал Малиновский.

Напомним, что матч четвертого тура квалификации ЧМ-2022 между Казахстаном и Украиной состоится 1 сентября в Нур-Султане. Начало встречи в 17:00.

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Источник — Футбол 1/2/3

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