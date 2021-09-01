Андрей ПЯТОВ: «Учусь у Кернозенко, мне интересно с ним работать»

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов поделился впечатлениями от работы с новым тренером вратарей национальной команды Вячеславом Кернозенко.
«Я с удовольствием слушаю его, учусь у него, мне интересно с ним работать. С каждым тренером ты берешь для себя что-то новое, и вся вчерашняя тренировка была для меня новой. Я рад, что у меня получилось поработать с этим специалистом», - заявил Пятов.
Напомним, что матч четвертого тура квалификации ЧМ-2022 между Казахстаном и Украиной состоится 1 сентября в Нур-Султане. Начало встречи в 17:00.
Источник — Футбол 1/2/3
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