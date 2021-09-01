На смену Гризманну. Барселона объявила о переходе Люка де Йонга

Опытный форвард «Севильи» сменил клуб

  • 01.09.2021 07:14
  • 1099 просмотров
  • 1 комментарий
На смену Гризманну. Барселона объявила о переходе Люка де Йонга
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Барселоны» официально объявил о переходе  переходе нападающего «Севильи» Люка де Йонга.

Каталонцы арендовали 31-летнего нидерландского форварда на один сезон.

В прошлом сезона за Де Йонг сыграл 48 матчей за «Севилью», забил 9 мячей и отдал 1 голевую передачу.

Напомним, что ранее «Барселона» отправила Антуана Гризманна в «Атлетико».

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    salomon77757
    online
    salomon77757, 01.09.2021 07:17
    +1
    Вряд-ли ето полноценная замена
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