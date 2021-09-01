На смену Гризманну. Барселона объявила о переходе Люка де Йонга

«Барселоны» официально объявил о переходе переходе нападающего «Севильи» Люка де Йонга.
Каталонцы арендовали 31-летнего нидерландского форварда на один сезон.
В прошлом сезона за Де Йонг сыграл 48 матчей за «Севилью», забил 9 мячей и отдал 1 голевую передачу.
Напомним, что ранее «Барселона» отправила Антуана Гризманна в «Атлетико».
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Источник — Sport.ua
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