Украина в шестой раз сыграет с Казахстаном в отборе на ЧМ

Сборной Украины предстоит в шестой раз сразиться с Казахстаном. В пяти предыдущих встречах, без исключения проходивших в рамках отборочных турниров чемпионатов мира, украинская национальная дружина одержала 4 победы при 1 ничьей, забив в общей сложности 10 мячей и пропустив 4. К слову, в четырех матчах из пяти украинцы открывали счет и во всех без исключения поединках по разу поражали ворота казахов в первом тайме.

Украина – Казахстан – 5 игр: +4=1–0, мячи 10–4

Отборочный турнир чемпионата мира 2006

Казахстан – Украина – 1:2 (1:1)

Голы: Белик, 14 (0:1). Карпович, 34 (1:1). Ротань, 90 (1:2).

Казахстан: Новиков, Балтиев, Дубинский, Авдеев, Смаков (к) (Мусин, 70), Карпович, Низовцев, Фамильцев, Чичулин (Уразбахтин, 50), Ирисметов, Тлешев (Радионов, 65). Тренер: Сергей Тимофеев.

Украина: Шовковский, Несмачный, Русол, Тимощук, Езерский, Закарлюка, Белик (Шелаев, 90+2), Гусин (к) (Ротань, 66), Гусев, Старостяк (Воронин, 49), Воробей. Тренер: Олег Блохин.

Наказания: Карпович, 40, Низовцев, 90+4 (предупреждения).

Судья: Алвеш Гарсия (Португалия).

8 сентября 2004 г. Алматы. Центральный стадион. 23 000 зрителей.

Украина – Казахстан – 2:0 (1:0)

Голы: Шевченко, 18 (1:0). Авдеев, 83 – автогол (2:0).

Украина: Шовковский, Несмачный, Тимощук, Езерский (Федоров, 83), Русол, Шевченко (к), Ротань, Гусев, Воронин (Белик, 70), Воробей, Радченко (Гусин, 46). Тренер: Олег Блохин.

Казахстан: Новиков, Ляпкин, Байжанов, Авдеев, Смаков (к) (Низовцев, 56), Карпович, Родионов (Чичулин, 31), Балтиев, Фамильцев (Травин, 79), Дубинский, Крохмаль. Тренер: Сергей Тимофеев.

Наказания: не было.

Судья: Ленер (Австрия).

4 июня 2005 г. Киев. НСК «Олимпийский». 45 000 зрителей.

Отборочный турнир чемпионата мира 2010

Казахстан – Украина – 1:3 (0:1)

Голы: Назаренко, 45 (0:1). Шевченко, 53 (0:2). Остапенко, 70 (1:2). Назаренко, 80 (1:3).

Казахстан: Лория, Азовский, Кучма, Ирисметов, Карпович, Ассанбаев (Байжанов, 73), Скорых, Остапенко, Балтиев (Узденов, 87), Жумаскалиев (к), Смаков. Тренер: Арно Пейперс.

Украина: Пятов, Кучер, Ярмаш, Тимощук, Шевченко (к) (Воронин, 88), Алиев, Селезнев (Гоменюк, 86), Шевчук, Левченко, Михалик, Назаренко (С. Кравченко, 81). Тренер: Алексей Михайличенко.

Наказания: Азовский, 25, Ярмаш, 57, Ирисметов, 63, Кучма, 67 (предупреждения).

Судья: Брих (Германия).

10 сентября 2008 г. Алматы. Центральный стадион. 20 000 зрителей.

Украина – Казахстан – 2:1 (1:1)

Голы: Нусербаев, 18 (0:1). Назаренко, 32 (1:1). Назаренко, 47 (2:1).

Украина: Богуш, Шевчук, Чигринский, Русол, Мандзюк, Тимощук (к), Гай, Ротань (Калиниченко, 81), Назаренко, Воронин (Селезнев, 68), Милевский. Тренер: Алексей Михайличенко.

Казахстан: Мокин, Киров (Ирисметов, 69), Абдулин, Логвиненко, Кислицын, Карпович (к), Скорых, Эрбес (Аверченко, 73), Нусербаев (Травин, 62), Хижниченко, Кукеев. Тренер: Бернд Шторк.

Наказания: Нусербаев, 31. Назаренко, 33. Милевский, 90+3. Травин, 90+3 (предупреждения).

Судья: Пайшау (Португалия).

10 июня 2009 г. Киев. Стадион «Динамо» имени Валерия Лобановского. 11 500 зрителей.

Отборочный турнир чемпионата мира 2022

Украина – Казахстан – 1:1 (1:0)

Голы: Яремчук, 20 (1:0). Мужиков, 59 (1:1).

Украина: Трубин, Кривцов, Сидорчук (Марлос, 67), Малиновский, Яремчук, Шапаренко (Довбик, 81), Михайличенко, Зинченко (к), Жуниор Мораэс (Зубков, 57), Караваев (Тымчик, 87), Матвиенко. Тренер: Андрей Шевченко.

Казахстан: Покатилов, Малый, Алип, Абикен (Вороговский, 46), Валиуллин, Тагыберген (Оразов, 46), Мужиков, Нургалиев (к) (Тунггышбаев, 87), Досмагамбетов (Быстров, 46), Аймбетов (Каримов, 60), Марочкин. Тренер: Талгат Байсуфинов.

Наказания: Алип, 6. Абикен, 36. Мужиков, 43. Вороговский, 62. Каримов, 70. Зинченко, 89. Марлос, 89. Покатилов, 90+1 (предупреждения).

Арбитр: Юг (Словения).

31 марта 2021 г. Киев. НСК «Олимпийский». Без зрителей.