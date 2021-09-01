Дмитрий КОЗЬБАН: «Знаю, что в Виннице очень любят футбол»

Новичок винницкой «Нивы» Дмитрий Козьбан поделился впечатлениями от своего трансфера в клуб Второй лиги:

– Прежде всего, хочу поздравить с возвращением на не совсем чужой тебе стадион. Какие эмоции тебя наполнили при выходе на футбольное поле?

– Спасибо! На самом деле, эмоции слишком переполняли, было приятно появиться на поле при такой поддержке и атмосфере на стадионе! Все-таки, долго не играл здесь. Хотелось выйти, чтобы принести радость болельщикам великолепной игрой.

– Слухи о твоем трансфер держали в напряжении винницкую футбольную общественность, но с официальным представлением никто не спешил. В чем была задержка?

– Международный трансфер. Ждали документы, чтобы меня заявить. После этого уже и объявили официально, поэтому ничего неординарного.

– Почему вариантом продолжения своей футбольной карьеры ты выбрал именно винницкую «Ниву»?

– Летом рассматривал различные варианты продолжения карьеры и поддерживал форму с «Нивой». Спасибо за это главному тренеру Владимиру Цыткину и президенту Артуру Загорулько! Так получилось, что за это время до конца августа, из-за разных обстоятельств, не определился с клубом. И главный тренер с президентом предложили остаться в рядах «Нивы». Решил ничего не ждать и не придумывать, а остаться и помочь коллективу, тем более Винница, так сказать, – мой второй дом! Здесь у меня семья, много знакомых. И «Нива» – вовсе не чужая для меня команда.

– Дмитрий Козьбан десятилетней давности и сегодня. Что изменилось за такой промежуток времени?

– Интересный вопрос. Это большой отрезок времени. Многое изменилось как в личной жизни, так и на футбольном горизонте. Но в общем плане, приобрел опыт как жизненный, так и футбольный. Появилась семья, и почти все свое свободное время уделяю ей.

– После прекращения сотрудничества с «Нивой» в 2011 году, какой отрезок своей карьеры можешь назвать успешным?

– Конечно, это 3 года, которые я провел в луцкой «Волыни». Там я дебютировал и играл на уровне УПЛ! Также отмечу неплохой год в Польше, в команде «Мотор» из Люблина.

– До матча с «Рубиконом» твой актив в составе винничан насчитывал 68 игр и 12 забитых мячей. Как думаешь, хватит сил и вдохновения превзойти свои показатели?

– Время покажет (улыбается), но буду очень стараться. Думаю, что смогу помочь команде. Силы есть, желание зашкаливает.

– На футбольном поле ты можешь сыграть как вингера, так и ярко выраженного нападающего. Но, все-таки, какая позиция тебе больше нравится?

– Давненько я не играл полузащитника. Если честно, то и не очень нравилось. Были тренеры, которые пытались видеть меня на этой позиции. Должен играть, некуда было деваться, но комфортнее играть именно на позиции чистого нападающего. Думаю, там от меня больше пользы на поле.

– Сможешь назвать пятерку лучших нападающих в мире футбола?

– Криштиану Роналду, Лионель Месси, Роберт Левандовски, Карим Бензема и Килиан Мбаппе.

– Представим на минутку, что ты имеешь возможность пробить пенальти любому вратарю на земной планете. На кого падет твой выбор?

– Джанлуиджи Буффон! Всегда мне импонировал именно он. На крайний случай может сойти и Икер Касильяс (смеется).

– И несколько слов для болельщиков.

– Хочется, чтобы с каждой игрой болельщиков на стадионе было побольше. Знаю по собственному опыту, что в Виннице очень любят футбол. И, появившись на поле против «Рубикона», я почувствовал это на себе! Невероятно приятно играть при такой поддержке. Спасибо за это! Со своей стороны как я лично, так и команда, постараемся, чтобы в настоящем сезоне только радовать игрой и результатом всех, кто волнуется и поддерживает клуб! Вместе мы поборемся за высокие места.