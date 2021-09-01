Россия – Хорватия. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» сделал прогноз на матч отбора чемпионата мира 2022

  • 01.09.2021 00:59
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Россия – Хорватия. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч отбора чемпионата мира 2022 Россия – Хорватия.

После трех туров Хорватия и Россия, набрав по 6 очков, лидируют в группе Н. Обе сборные добыли по две победы и по разу уступили. Хорватия проиграла Словении (0:1), а также победила Кипр (1:0) и Мальту (3:0). Россия выиграла у Мальты (3:1) и Словении (2:1), а также уступила Словакии (1:2).

Четыре раза встречались между собой хорваты и россияне. Три встречи завершились вничью, и один раз победила Хорватия. Россия ни разу не выигрывала у хорватов. Интересно, что оба матча отбора Евро-2008 завершились вничью 0:0. Затем в спарринге победила Хорватия (3:1). В 2018 году сборные играли в рамках четвертьфинала чемпионата мира-2018. Тогда в основное время была зафиксирована ничья 2:2, а по пенальти выиграла Хорватия со счетом 4:3.

«Очень интересная игра будет в среду. Для Хорватии будет очень тяжелый выезд. В группе для хорватов это будет, наверное, самая сложная игра. Это будет одна из ключевых игр для Хорватии. Я думаю, что хорваты соберутся, настроятся на этот матч и обыграют Россию на выезде», – сказал Бартулович.

Матч Россия – Хорватия состоится 1 сентября. Начало встречи – в 21:45.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Младен Бартулович, Sport.ua

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