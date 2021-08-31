ФОТО. Павелко посетил Вашингтон и Чикаго с рабочей поездкой

Президент Украины Владимир Зеленский с делегацией находится в США

  • 31.08.2021 23:59
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  • 4 комментария
ФОТО. Павелко посетил Вашингтон и Чикаго с рабочей поездкой
© Facebook. Андрей Павелко (третий слева)

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал в соцсети Facebook о поездке в США и посещении местной федерации футбола:

«Чикаго и Вашингтон – чрезвычайно насыщенная встречами и новыми знакомствами рабочая поездка в США по приглашению украинцев, которые сейчас здесь проживают. Очень интересным и продуктивным оказался прием нашей делегации коллегами из Федерации футбола США (US Soccer). Вместе с американскими партнерами по US Soccer обсудили развитие двустороннего сотрудничества в женском футболе, в котором США на сегодня является мощным лидером. Также обсудили возможные направления развития сотрудничества в юношеском и молодежном футболе.

Кроме того, говорили о планах проведения товарищеских матчей между национальными, женскими и молодежными сборными двух стран, проекты создания баз для национальных сборных в Украине и США, опыт внедрения системы ВАР, а также организацию совместных тренировочных футбольных лагерей для детей в Украине и США.

Также благодарен коллегам из US Soccer за помощь в организации переговоров с кандидатами на должность главного тренера женской сборной Украины по футболу. Работа в этом направлении будет продолжаться, но уже сейчас есть несколько интересных вариантов. Это все делается в продолжение нашей стратегии развития женского футбола, которую мы приняли три года назад. Для этого мы будем стараться привлекать специалистов высокого уровня.

В Чикаго во время поездки имели возможность пообщаться с воспитанниками академии «Тризуб», а также с известным в США украинским футболистом Дмитрием Коваленко. Особенно тронуло посещение прекрасного украинского православного храма св. Андрея Первозванного близ Чикаго. В 2015 году рядом с храмом был установлен первый в США мемориал, посвященный Небесной сотне и всем погибшим защитникам Украины, который также посетили и возложили цветы, почтив память героев.

Во время пребывания в Вашингтоне посетили мини-турнир по футболу между командами украинской диаспоры, который организовало посольство Украины в США.

Спасибо за теплый прием нашей делегации в посольстве Украины в США в Вашингтоне, где встретились с чрезвычайным и полномочным послом Оксаной Маркаровой и представителями нашей диаспоры. Пользуясь случаем, поблагодарил украинцев Америки за активное переживание и мощную информационную поддержку нашей национальной сборной во время Евро-2020».

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Источник — Facebook

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Alex Suz
    online
    Alex Suz, 01.09.2021 01:45
    0
    И все это за народный,счёт
    Что и там надо этим бездельникам
    Ссылка
    umnuy2
    online
    umnuy2, 01.09.2021 00:43
    -2
    Fangold, 01.09.2021 00:15
    Мафія приїхала в США
    Ссылка
    Fangold
    online
    Fangold, 01.09.2021 00:15
    +1
    Мафія приїхала в США
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 01.09.2021 00:07
    +3
    Каждая страна имеет Мафию, и только в Украине Мафия имеет страну...
    Ссылка
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