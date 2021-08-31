Гарри КЕЙН: «Моя совесть чиста. Цель – двигаться дальше с Тоттенхэмом»

Форвард «Тоттенхэма» - о несостоявшемся переходе в «Манчестер Сити»

  • 31.08.2021 23:48
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Гарри КЕЙН: «Моя совесть чиста. Цель – двигаться дальше с Тоттенхэмом»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Лидер «Тоттенхэма» Гарри Кейн нынешним летом так и не перешел в «Манчестер Сити». Форвард заявил, что для него это не является проблемой:

«Все, кто вовлечен в футбольную индустрию, знают всю специфику. Я спокойно воспринимал эту ситуацию. Это дело касалось меня и клуба. Когда знаешь правду, когда знаешь, что происходит, твоя совесть чиста.

У меня были взлеты и падения, и многие знают, что я профессиональный спортсмен, посвятивший жизнь футболу. Моя цель – двигаться вперед с «Тоттенхэмом» к завоеванию трофеев. Этот сезон не исключение.

Мы отлично начали сезон с трех побед, у нас новый тренер. Я концентрируюсь на этом. Хотим выиграть как можно больше матчей и взять трофей, о котором я мечтаю всю карьеру».

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Источник — The Guardian

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