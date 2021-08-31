Он снова дома. Первые фото Роналду в форме МЮ после возвращения

Криштиану Роналду официально стал игроком «Манчестер Юнайтед», за который уже выступал в 2003-2009 годах. Теперь же «Красные дьяволы» на своем сайте опубликовали первые фото Роналду в новой клубной форме после возвращения:
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Источник — ФК Манчестер Юнайтед
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