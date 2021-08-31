ВИДЕО. В Японии тренера удалили за удар ногой по бутылке

Забавный инцидент во втором дивизионе чемпионата Японии

  • 31.08.2021 22:36
  • 1017 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. В Японии тренера удалили за удар ногой по бутылке

В матче Второй лиги чемпионата «Японии» «Ависпа Фукуока» разгромила «Токусима Вортис» со счетом 3:0.

Во время матча судья удалил одного из тренеров «Токусимы». Причина довольно оригинальна: он ударил ногой бутылку с водой во время разговора с судьей. При этом изначально судья не заметил этот эпизод – удаление состоялось лишь после просмотра ВАР:

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Источник — Twitter

(5 голосов)

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Комментарии
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    Yura Юрий
    Yura Юрий, 31.08.2021 23:39
    +1
    эпизод из "операции Ы " с Никулиным вспомнил "..пол литра? в дребезги? Да я тебя!!!" )))
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