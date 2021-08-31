ВИДЕО. В Японии тренера удалили за удар ногой по бутылке

В матче Второй лиги чемпионата «Японии» «Ависпа Фукуока» разгромила «Токусима Вортис» со счетом 3:0.

Во время матча судья удалил одного из тренеров «Токусимы». Причина довольно оригинальна: он ударил ногой бутылку с водой во время разговора с судьей. При этом изначально судья не заметил этот эпизод – удаление состоялось лишь после просмотра ВАР: