Оболонь
1 : 0
Полесье
31.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Оболонь – Полесье – 1:0. Видео гола Щебетуна и обзор матча

Смотрите видеообзор матча Кубка Украины, сыгранного 31 августа

  • 31.08.2021 21:59
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Оболонь – Полесье – 1:0. Видео гола Щебетуна и обзор матча
© ФК Оболонь. Алексей Щебетун

31 августа в 19:00 прошел поединок 3-го предварительного раунда Кубка Украины.

Кубок Украины. 3-й предварительный раунд

«Оболонь» Киев – «Полесье» Житомир – 1:0

Гол: Щебетун, 65.

Оболонь: Федоровский, Безуглый, Бородай, Прокопенко, Мате, Покотилюк, Савченко (Матяж, 75), Суханов (Мединский, 75), Лобов, Мурза, Черний (Щебетун, 64).

Полесье: Яшков, Акубардия (Шаповал, 66), Швец, Терехов, Власюк, Чайковский (Огиря, 46), Морозко (Козак, 68), Гитченко (Нестеров, 46), Андрущенко (Янаков, 72), Глагола, Оринчак.

Смотрите видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Алексей Щебетун, 65 мин.

Видеообзор первого тайма.

Видеообзор второго тайма.

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Источник — Sport.ua

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