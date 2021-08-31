Оболонь – Полесье – 1:0. Видео гола Щебетуна и обзор матча

31 августа в 19:00 прошел поединок 3-го предварительного раунда Кубка Украины.
Кубок Украины. 3-й предварительный раунд
«Оболонь» Киев – «Полесье» Житомир – 1:0
Гол: Щебетун, 65.
Оболонь: Федоровский, Безуглый, Бородай, Прокопенко, Мате, Покотилюк, Савченко (Матяж, 75), Суханов (Мединский, 75), Лобов, Мурза, Черний (Щебетун, 64).
Полесье: Яшков, Акубардия (Шаповал, 66), Швец, Терехов, Власюк, Чайковский (Огиря, 46), Морозко (Козак, 68), Гитченко (Нестеров, 46), Андрущенко (Янаков, 72), Глагола, Оринчак.
Смотрите видеообзор матча
ГОЛ! 1:0. Алексей Щебетун, 65 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
Источник — Sport.ua
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