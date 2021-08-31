Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Футболка Селезнева? Это не его вина»

Бывший спортивный директор «Миная» Михаил Кополовец поделился своим мнением по поводу форварда команды Евгения Селезнева, который недавно угодил в скандал из-за отсутствия на его футболке в матче с «Шахтером» нашивки с картой Украины:

— За «Минай» выступает 36-летний Селезнев, который мечтает побить рекорд по голам в УПЛ. Ему еще осталось забить 8 мячей. Получится у него это сделать в «Минае»?

— У него есть все шансы. Вася к нему хорошо относится, доверяет, он играет все матчи. Я знаю, что Женя очень старается. Возле него объединилась команда. Он там лидер, папа, авторитетный футболист. Он добился немалого в украинском футболе, молодежь возле него объединяется. Женя их настраивает, делится опытом. Шансы побить рекорд есть, но все зависит от него. Хотелось бы, чтоб уже забил гол, но пока не получается. Ничего, время еще есть. Я с ним общался не один раз и вижу, что он очень сильно мотивирован.

— Не могу не спросить о скандальном случае с отсутствием у него на футболке шеврона «Слава Украине» в матче с «Шахтером». Что это было, случайность или акция протеста?

— Случайность, это не его вина. Он все правильно сказал: ему дали майку, он надел. У нас реально с формой проблема. Если ты даришь майку, то не всегда есть второй комплект. Это уже недоработка не Селезнева, а административного штаба. Должна быть пара маек с шевронами. Сейчас мало кого интересует игра, всех интересуют околофутбольные игры, скандалы, хайп.

Женя не виноват. Могу это сказать со стопроцентной уверенностью. Он что, сорвал шеврон, по-вашему? Нет, конечно. Он нормальный человек. С него просто делают виноватого.