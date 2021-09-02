В четверг, 2-го сентября, состоится матч отбора на чемпионат мира по футболу-2022. В группе I встретятся команды Венгрии и Англии.

Поединок пройдет в Будапеште на стадионе «Пушкаш-Арена». Начало встречи в 21:45 по Киеву.

Венгрия – Англия. Прогноз и анонс на матч отбора на чемпионат мира

Встречу в Киеве можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Футбол 2».