В четверг, 2-го сентября, состоится матч отбора на чемпионат мира по футболу-2022. В группе I встретятся команды Венгрии и Англии.
Поединок пройдет в Будапеште на стадионе «Пушкаш-Арена». Начало встречи в 21:45 по Киеву.
Венгрия – Англия. Прогноз и анонс на матч отбора на чемпионат мира
Встречу в Киеве можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Футбол 2».
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Источник — Sport.ua
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