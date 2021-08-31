Аполлон – Жилстрой-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

31 августа в 18:00 пройдет матч квалификации женской Лиги чемпионов

  • 31.08.2021 18:35
  • 481 просмотр
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Аполлон – Жилстрой-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© ФК Жилстрой-1

Во вторник, 31 августа, в 18:00 в Лимассоле (Кипр) состоится первый матч второго раунда квалификации женской Лиги чемпионов, в котором сыграют местный клуб «Аполлон» и чемпион Украины, харьковский «Жилстрой-1».

Обе команды успешно преодолели первый раунд. Харьковчанки одержали две победы в группе 10 над НСА «София» (Болгария) – 5:1, и «Помурье» (Словения) – 4:1. Киприотки в группе 6 у себя дома в Лимассоле в полуфинале в дополнительное время сломили сопротивление белорусского «Динамо» (Минск) – 2:0, а затем в финале группы обыграли российский ЦСКА (Москва) 2:1.

Теперь на кону – выход в групповой этап Лиги чемпионов. Победитель в этой паре определится по сумме двух матчей. 

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Аполлон – Жилстрой-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

📺 Видеотрансляция
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Источник — Sport.ua

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