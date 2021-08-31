Помощник главного тренера Казахстана: «Украина зашла очень далеко на Евро»

Помощник главного тренера сборной Казахстана Талгата Байсуфинова Игорь Свечников поделился ожиданиями от завтрашнего матча отбора ЧМ-2022 Казахстан - Украина.



«Мы пока не знаем, плюс для нас смена главного тренера в сборной Украины или минус. У нас нет сомнений в том, что Украина - квалифицированная команда. Александр Петраков уже доказал свой класс юношеской сборной. Теперь те молодые футболисты, которые работали с ним раньше, пытаться доказать свой уровень в главной команде страны. Стоит готовиться к этому матчу очень серьезно.



Результат? Любой положительный для нас. Мы играем с командой, которая недавно принимала участие в Евро-2020 и зашла очень далеко. С такими соперниками приятно бороться», - заявил Свечников.



Матч состоится 1 сентября в Нур-Султане на стадионе «Астана-Арена». Начало в 17:00 по Киеву.

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