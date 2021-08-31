Киевское Динамо внесло в заявку на сезон легионера из Литвы

Титас Бузас ранее подписал с киевлянами трехлетний контракт

  • 31.08.2021 16:26
  • 953 просмотра
  • 2 комментария
Киевское Динамо внесло в заявку на сезон легионера из Литвы
© ФК Динамо Киев. Титас Бузас

Киевское «Динамо» внесло в заявку на сезон литовского полузащитника Титаса Бузаса. Профиль игрока появился на официальном матче УПЛ.
 
Ранее 17-летний футболист подписал с киевлянами трехлетний контракт
 
Бузас выступал на родине за клуб литовской Первой лиги «Дайнава», а также за юношескую команду U-17 португальского «Белененсеша».
 
Привлекался к юношеским сборным Литвы возрастных категорий U-17 и U-19.

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Источник — УПЛ

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    CheMP
    online
    CheMP, 31.08.2021 16:40
    0
    это тот,кого Суркис за проволку для границы подписал?
    Ссылка
    potemkin78
    online
    potemkin78, 31.08.2021 16:32
    -1
    Черноморець и Днепр в очередь
    Ссылка
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