Киевское Динамо внесло в заявку на сезон легионера из Литвы

Киевское «Динамо» внесло в заявку на сезон литовского полузащитника Титаса Бузаса. Профиль игрока появился на официальном матче УПЛ.
Ранее 17-летний футболист подписал с киевлянами трехлетний контракт.
Бузас выступал на родине за клуб литовской Первой лиги «Дайнава», а также за юношескую команду U-17 португальского «Белененсеша».
Привлекался к юношеским сборным Литвы возрастных категорий U-17 и U-19.
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Источник — УПЛ
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