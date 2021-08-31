ФОТО. Наше солнце. Костюк показала форму, в которой сыграет на US Open

Марта проведет первый матч во вторник

  • 31.08.2021 16:11
  • 1342 просмотра
  • 1 комментарий
ФОТО. Наше солнце. Костюк показала форму, в которой сыграет на US Open
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк

Третья ракетка Украины Марта Костюк показала экипировку, в которой сыграет на Открытом чемпионате США по теннису.
 
В первом круге мы увидим украинку в желтой форме с темными полосами.
 
Отметим, что Марта стартует в одиночном разряде поединком против Марии Саккари из Греции. Начало встречи в 18:00 по Киеву.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Instagram

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Primovocatus
    online
    Primovocatus, 31.08.2021 16:59
    +2
    А пока мы видим бледно-розовый лиф и салатовую юбчонку,
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности