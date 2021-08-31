ФОТО. Наше солнце. Костюк показала форму, в которой сыграет на US Open

Третья ракетка Украины Марта Костюк показала экипировку, в которой сыграет на Открытом чемпионате США по теннису.
В первом круге мы увидим украинку в желтой форме с темными полосами.
Отметим, что Марта стартует в одиночном разряде поединком против Марии Саккари из Греции. Начало встречи в 18:00 по Киеву.
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Источник — Instagram
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