ФОТО. Наше солнце. Костюк показала форму, в которой сыграет на US Open

Третья ракетка Украины Марта Костюк показала экипировку, в которой сыграет на Открытом чемпионате США по теннису.



В первом круге мы увидим украинку в желтой форме с темными полосами.



Отметим, что Марта стартует в одиночном разряде поединком против Марии Саккари из Греции. Начало встречи в 18:00 по Киеву.