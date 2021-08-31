Сергей КРИВЦОВ: «Теряли очки в прошлых матчах, сейчас нужно их набирать»

Защитник сборной Украины настраивается на победу в матче с Казахстаном

  • 31.08.2021 15:37
  • 245 просмотров
  • 2 комментария
Сергей КРИВЦОВ: «Теряли очки в прошлых матчах, сейчас нужно их набирать»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Кривцов

Накануне выездного поединка против сборной Казахстана в отборе чемпионата мира 2022 года своими ожиданиями поделился защитник «Шахтера» Сергей Кривцов.

«Сейчас главная задача у нас - результат. Конечно, искусственный газон является плюсом для казахов. Есть определенные своеобразные моменты. Но у нас есть время, чтобы привыкнуть к нему. Мы уже теряли очки в предыдущих матчах, поэтому сейчас нужно их набирать. У нас квалифицированная команда, мы должны получать нужный результат», - сказал Кривцов.

Матч состоится 1 сентября в Нур-Султане на стадионе «Астана-Арена». Начало в 17:00 по Киеву.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

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Комментарии
Сначала:
    Тарас Чубак
    Тарас Чубак, 31.08.2021 15:56
    0
    Burevestnik, 31.08.2021 15:48
    ловит мух в составе Шахтера.
    но в сборной звезда...
    ну не сказав би що в збірній зірка, він навіть не основний зараз, як і у Шахтарі грає через раз
    Ссылка
    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 31.08.2021 15:48
    0
    ловит мух в составе Шахтера.
    но в сборной звезда...
    Ссылка
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