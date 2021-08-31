Сергей КРИВЦОВ: «Теряли очки в прошлых матчах, сейчас нужно их набирать»

Накануне выездного поединка против сборной Казахстана в отборе чемпионата мира 2022 года своими ожиданиями поделился защитник «Шахтера» Сергей Кривцов.

«Сейчас главная задача у нас - результат. Конечно, искусственный газон является плюсом для казахов. Есть определенные своеобразные моменты. Но у нас есть время, чтобы привыкнуть к нему. Мы уже теряли очки в предыдущих матчах, поэтому сейчас нужно их набирать. У нас квалифицированная команда, мы должны получать нужный результат», - сказал Кривцов.

Матч состоится 1 сентября в Нур-Султане на стадионе «Астана-Арена». Начало в 17:00 по Киеву.

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