ФОТО. Ждем официалки. Витиньо побывал на стадионе Динамо

Бразильский полузащитник Витиньо сегодня посетил стадион «Динамо» имени Лобановского.
В ближайшее время «Динамо» должно сообщить о подписании 22-летнего игрока.
Ранее стало известно, сколько «Динамо» заплатит за Витиньо.
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И давай быстрее отвечай ; а не когда тебя вся ветка обпинала и бурбас заставил снова вылезти
И давай быстрее отвечай ; а не когда тебя вся ветка обпинала и бурбас заставил снова вылезти
Вернись и расскажи нам , чем идентичны ЧеЧе и Витиньйо
Вернись и расскажи нам , чем идентичны ЧеЧе и Витиньйо
https://www.youtube.com/watch?v=7eiIR7ThAW8
https://www.youtube.com/watch?v=7eiIR7ThAW8
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