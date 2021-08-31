ФОТО. Ждем официалки. Витиньо побывал на стадионе Динамо

Бразильский футболист вскоре станет игроком столичного клуба

  • 31.08.2021 15:34
  • 4602 просмотра
  • 16 комментариев
ФОТО. Ждем официалки. Витиньо побывал на стадионе Динамо
© Getty Images/Global Images Ukraine. Витиньо

Бразильский полузащитник Витиньо сегодня посетил стадион «Динамо» имени Лобановского.
 
В ближайшее время «Динамо» должно сообщить о подписании 22-летнего игрока. 

Ранее стало известно, сколько «Динамо» заплатит за Витиньо.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Instagram

(11 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    potemkin78
    online
    potemkin78, 31.08.2021 16:37
    +1
    Хоакин Гусман Лоэра, 31.08.2021 16:31
    Сортирщик,ДК это мясорубка для бразильцев)ты лучше скажи ты уже купил билет с Лубнов в Киев чтобы автограф у Витька взять? Только бумагу с сортира своего не забудь он тебе на ней распишется
    ну допустим Родриго и Диого Ринконг в особенности неплохо себя в ДК чувствовали
    Ссылка
    potemkin78
    online
    potemkin78, 31.08.2021 16:33
    +1
    півзахисник Вітінйьо сьогодні - а кто знает а как это читается?
    Ссылка
    Хоакин Гусман Лоэра
    online
    Хоакин Гусман Лоэра, 31.08.2021 16:31
    -2
    ___Funny___Cat___, 31.08.2021 16:19
    Поберушка- Машка, а по каким критериям ты это определила ?
    И давай быстрее отвечай ; а не когда тебя вся ветка обпинала и бурбас заставил снова вылезти
    Сортирщик,ДК это мясорубка для бразильцев)ты лучше скажи ты уже купил билет с Лубнов в Киев чтобы автограф у Витька взять? Только бумагу с сортира своего не забудь он тебе на ней распишется
    Ссылка
    ___Funny___Cat___
    online
    ___Funny___Cat___, 31.08.2021 16:19
    +2
    Хоакин Гусман Лоэра, 31.08.2021 16:16
    Жека сортирщик ,он не заиграет в ДК как и Чече
    Поберушка- Машка, а по каким критериям ты это определила ?
    И давай быстрее отвечай ; а не когда тебя вся ветка обпинала и бурбас заставил снова вылезти
    Ссылка
    Хоакин Гусман Лоэра
    online
    Хоакин Гусман Лоэра, 31.08.2021 16:16
    -3
    ___Funny___Cat___, 31.08.2021 15:50
    Автобусница пыльная , ты куда уже убежала , в свою малую архитектурную форму с моей аватарки ?
    Вернись и расскажи нам , чем идентичны ЧеЧе и Витиньйо
    Жека сортирщик ,он не заиграет в ДК как и Чече
    Ссылка
    Sauron
    online
    Sauron, 31.08.2021 16:09
    0
    Skills: https://www.youtube.com/watch?v=3B5SeAKkbJs
    Ссылка
    Maks Shou
    online
    Maks Shou, 31.08.2021 16:01
    -2
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ, 31.08.2021 15:46
    Очень похож игрой на Тайсона.
    Теж має добру швидкість і хорошу швидкісну техніку? В тирнеті не зміг знайти відосіків з чемпу з його грою
    Ссылка
    ___Funny___Cat___
    online
    ___Funny___Cat___, 31.08.2021 15:50
    +4
    Хоакин Гусман Лоэра, 31.08.2021 15:44
    Чече номер 2
    Автобусница пыльная , ты куда уже убежала , в свою малую архитектурную форму с моей аватарки ?
    Вернись и расскажи нам , чем идентичны ЧеЧе и Витиньйо
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
    Robert Monroe, 31.08.2021 15:48
    +5
    Хоакин Гусман Лоэра, 31.08.2021 15:44
    Чече номер 2
    Вони взагалі на різних позиціях грають, до чого тут ЧеЧе?
    Ссылка
    ___Funny___Cat___
    online
    ___Funny___Cat___, 31.08.2021 15:48
    0
    Ёкарный Бабай, 31.08.2021 15:47
    Тот из Бразилии и этот из Бразилии
    https://www.youtube.com/watch?v=7eiIR7ThAW8
    Сейчас посмеёмся с этой автобусницы Донецкой
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 31.08.2021 15:47
    -1
    ___Funny___Cat___, 31.08.2021 15:44
    По каким игровым характеристикам они идентичны?
    Тот из Бразилии и этот из Бразилии
    https://www.youtube.com/watch?v=7eiIR7ThAW8
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 31.08.2021 15:46
    +4
    Очень похож игрой на Тайсона.
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 31.08.2021 15:45
    +5
    Хоакин Гусман Лоэра, 31.08.2021 15:44
    Чече номер 2
    Нет.
    Ссылка
    ___Funny___Cat___
    online
    ___Funny___Cat___, 31.08.2021 15:44
    +5
    Хоакин Гусман Лоэра, 31.08.2021 15:44
    Чече номер 2
    По каким игровым характеристикам они идентичны?
    Ссылка
    Хоакин Гусман Лоэра
    online
    Хоакин Гусман Лоэра, 31.08.2021 15:44
    -13
    Чече номер 2
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 31.08.2021 15:41
    +9
    Удачи
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности