Николай ШАПАРЕНКО: «Знакомимся с видением и требованиями тренера»

Хавбек сборной Украины рассказал о работе под руководством Петракова

  • 31.08.2021 15:19
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Николай ШАПАРЕНКО: «Знакомимся с видением и требованиями тренера»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Накануне выездного поединка против сборной Казахстана в отборе чемпионата мира 2022 года своими ожиданиями от игры поделился хавбек Николай Шапаренко.

«Начинаем знакомиться с требованиями и видением тренера. После теории и тактики все станет более понятным. Газон в Казахстане необычный, но никто не ищет в этом оправдание. Поле скользкое, быстрое, от него хороший отскок. Привыкнем», - сказал Шапаренко.

Матч Казахстан - Украина состоится в среду, 1 сентября. Начало в 17:00 по Киеву.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

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