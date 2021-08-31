Николай ШАПАРЕНКО: «Знакомимся с видением и требованиями тренера»

Накануне выездного поединка против сборной Казахстана в отборе чемпионата мира 2022 года своими ожиданиями от игры поделился хавбек Николай Шапаренко.

«Начинаем знакомиться с требованиями и видением тренера. После теории и тактики все станет более понятным. Газон в Казахстане необычный, но никто не ищет в этом оправдание. Поле скользкое, быстрое, от него хороший отскок. Привыкнем», - сказал Шапаренко.

Матч Казахстан - Украина состоится в среду, 1 сентября. Начало в 17:00 по Киеву.