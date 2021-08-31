Криштиану РОНАЛДУ: «Мечты сбываются. Вернулся туда, куда и должен был»

Игрок доволен возможностью снова выступать в «Манчестер Юнайтед»

  • 31.08.2021 14:25
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  • 1 комментарий
Криштиану РОНАЛДУ: «Мечты сбываются. Вернулся туда, куда и должен был»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Фаны уже ждут

«Манчестер Юнайтед» во вторник объявил о возвращении в команду форварда Криштиану Роналду, который подписал контракт по схеме 2+1.

Игрок после выступлений за «Реал» и «Ювентус» вернулся в МЮ, где играл с 2003 по 2009 год.

«Никогда не переставал любить МЮ. Вернулся туда, куда и должен был. Сезоны, которые я провел в Манчестере, были невероятными, а наш путь вписан в историю клуба золотыми буквами. И теперь спустя все это время я вернулся в МЮ. Мечты сбываются».

«Не могу дождаться возможность выйти на Олд Траффорд и поприветствовать болельщиков. Присоединюсь к команде после завершения паузы на матчи сборных», - сказал Роналду.

Ожидается, что Криштиану будет заявлен на матч АПЛ против «Ньюкасла» 11 сентября.

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Источник — BBC

(4 голоса)

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    Face Control
    online
    Face Control, 31.08.2021 14:39
    +2
    Легенда.
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