Криштиану РОНАЛДУ: «Мечты сбываются. Вернулся туда, куда и должен был»

«Манчестер Юнайтед» во вторник объявил о возвращении в команду форварда Криштиану Роналду, который подписал контракт по схеме 2+1.

Игрок после выступлений за «Реал» и «Ювентус» вернулся в МЮ, где играл с 2003 по 2009 год.

«Никогда не переставал любить МЮ. Вернулся туда, куда и должен был. Сезоны, которые я провел в Манчестере, были невероятными, а наш путь вписан в историю клуба золотыми буквами. И теперь спустя все это время я вернулся в МЮ. Мечты сбываются».

«Не могу дождаться возможность выйти на Олд Траффорд и поприветствовать болельщиков. Присоединюсь к команде после завершения паузы на матчи сборных», - сказал Роналду.

Ожидается, что Криштиану будет заявлен на матч АПЛ против «Ньюкасла» 11 сентября.