Шахтер планирует играть матчи Лиги чемпионов в Киеве

По информации СМИ, «Шахтер», несмотря на предложение «Металлиста» проводить матчи Лиги чемпионов в Харькове, намерен играть в Киеве на НСК Олимпийский.
Клуб уже заявил столичную арену для проведения матчей еврокубка.
В Харькове «Шахтер» провел ответный матч квалификации Лиги чемпионов против «Монако» и сумел выйти в группу, а руководство «Металлиста» приглашало клуб перенести встречи еврокубков на их арену.
Команда Роберто Де Дзерби в группе ЛЧ сыграет против «Интера», «Реала» и «Шерифа».
Источник — Meta-ratings.com.ua
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Подумаешь, что в Харькове у них в разы больше поддержка, чем в Киеве.
Вот и смотрите реально, на сколько нужно им наша поддержка болельщиков.
Плевали они на неё...
Значит - длнр и донлуг. Но так же не оскорбительно.
А теперь трудней найти путь к какому то соглашению. А в Молдове не дразнились, и Тирасполь ПМР прославляет Кишинёв на своём поле.)
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