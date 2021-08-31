Шахтер планирует играть матчи Лиги чемпионов в Киеве

По информации СМИ, «Шахтер», несмотря на предложение «Металлиста» проводить матчи Лиги чемпионов в Харькове, намерен играть в Киеве на НСК Олимпийский.

Клуб уже заявил столичную арену для проведения матчей еврокубка.

В Харькове «Шахтер» провел ответный матч квалификации Лиги чемпионов против «Монако» и сумел выйти в группу, а руководство «Металлиста» приглашало клуб перенести встречи еврокубков на их арену.

Команда Роберто Де Дзерби в группе ЛЧ сыграет против «Интера», «Реала» и «Шерифа».