Шахтер планирует играть матчи Лиги чемпионов в Киеве

Клуб уже заявил НСК Олимпийский

  • 31.08.2021 12:51
  • 1280 просмотров
  • 15 комментариев
Шахтер планирует играть матчи Лиги чемпионов в Киеве
© shakhtar.com

По информации СМИ, «Шахтер», несмотря на предложение «Металлиста» проводить матчи Лиги чемпионов в Харькове, намерен играть в Киеве на НСК Олимпийский.

Клуб уже заявил столичную арену для проведения матчей еврокубка.

В Харькове «Шахтер» провел ответный матч квалификации Лиги чемпионов против «Монако» и сумел выйти в группу, а руководство «Металлиста» приглашало клуб перенести встречи еврокубков на их арену.

Команда Роберто Де Дзерби в группе ЛЧ сыграет против «Интера», «Реала» и «Шерифа».

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    adidas777
    online
    adidas777, 31.08.2021 13:35
    +1
    Ну негоже бразильским "суперзвёздам" кататься ещё в какой то там Харьков.
    Подумаешь, что в Харькове у них в разы больше поддержка, чем в Киеве.
    Вот и смотрите реально, на сколько нужно им наша поддержка болельщиков.
    Плевали они на неё...
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    Lyolik
    Lyolik, 31.08.2021 13:31
    +1
    Yura 877, 31.08.2021 13:30
    Сейчас этой нечести тут особо много. Все общаги лугандонами забиты. Засрали свой регион, теперь разбежались по стране и срут в гостях
    Это да, есть такое.
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    paryc
    paryc, 31.08.2021 13:30
    +1
    xvalenok02, 31.08.2021 13:22
    Где находится страна лугандония?
    Ты же там обитаеш тебе ли не знать.
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    Yura 877
    online
    Yura 877, 31.08.2021 13:30
    +2
    Lyolik, 31.08.2021 13:24
    А Донецк начал переезжать в Киев ещё со времён царствования Януковича.
    Сейчас этой нечести тут особо много. Все общаги лугандонами забиты. Засрали свой регион, теперь разбежались по стране и срут в гостях
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    Nomad
    online
    Nomad, 31.08.2021 13:27 (изменен)
    0
    xvalenok02, 31.08.2021 13:22
    Где находится страна лугандония?
    Пусть расскажет откуда это словочетание. Ответ: Из ботрум ПП. По алфавиту идут Донецк и Луганск.
    Значит - длнр и донлуг. Но так же не оскорбительно.
    А теперь трудней найти путь к какому то соглашению. А в Молдове не дразнились, и Тирасполь ПМР прославляет Кишинёв на своём поле.)
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    Lyolik
    Lyolik, 31.08.2021 13:24
    0
    Yura 877, 31.08.2021 13:16
    Потому что в Киеве полно беженцев с лугандонии и этим стадом легко управлять
    А Донецк начал переезжать в Киев ещё со времён царствования Януковича.
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    faraon
    online
    faraon, 31.08.2021 13:23
    -3
    дно где будет играть ?
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    Lyolik
    Lyolik, 31.08.2021 13:22
    +3
    Yura 877, 31.08.2021 13:16
    Потому что в Киеве полно беженцев с лугандонии и этим стадом легко управлять
    Та 90% пох тот футбол. В Донецке была альтернатива, сходить в обосцаную подворотню, или на новенький стадион. В Киеве есть куда ходить и помимо стадиона.
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    xvalenok02
    online
    xvalenok02, 31.08.2021 13:22
    0
    Yura 877, 31.08.2021 13:16
    Потому что в Киеве полно беженцев с лугандонии и этим стадом легко управлять
    Где находится страна лугандония?
    Ссылка
    Yura 877
    online
    Yura 877, 31.08.2021 13:16
    0
    Nomad, 31.08.2021 13:04
    Правильно. Потому что и ХК Донбасс будет играть тоже в Киеве.
    Потому что в Киеве полно беженцев с лугандонии и этим стадом легко управлять
    Ссылка
    Lyolik
    Lyolik, 31.08.2021 13:15
    +2
    Даже мос-кали уважают Киев, потому что здесь энергетический центр.
    Ссылка
    MAd__Mole__
    MAd__Mole__, 31.08.2021 13:12 (изменен)
    -2
    Это и так было понятно.
    Ссылка
    Lyolik
    Lyolik, 31.08.2021 13:12
    +3
    Ярославский и тут бабла хотел рубануть.
    Ссылка
    Nomad
    online
    Nomad, 31.08.2021 13:04
    -7
    Правильно. Потому что и ХК Донбасс будет играть тоже в Киеве.
    Ссылка
    ZloyDeda
    online
    ZloyDeda, 31.08.2021 13:00
    -2
    Журналісти вже геть подуріли і не знають про що писати Ахмєтов вклав гроші у поновлення газону на НСК, разом з Динамо, і піде грати на інший стадіон? Ви розум маєте взагалі? Яке ж дно українська журналістика
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