Где будет играть Шахтер в ЛЧ? Металлист предложил вернуться в Харьков

Клуб предложил «Шахтеру» снова использовать стадион «Металлист»

  • 27.08.2021 14:25
  • 1358 просмотров
  • 7 комментариев
Где будет играть Шахтер в ЛЧ? Металлист предложил вернуться в Харьков
© shakhtar.com

Клуб Первой лиги «Металлист» на официальном сайте предложил «Шахтеру» проводить все матчи группового этапа Лиги чемпионов в Харькове.

На этой арене «Шахтер» в напряженной битве одолел «Монако», а харьковский клуб считает, что стадион «Металлист» является фартовым для команды Роберто Де Дзерби.

В прошлом сезоне «Шахтер» проводил еврокубки в Киеве на НСК «Олимпийский», но до того играл именно в Харькове.

Вчера «Шахтер» узнал своих соперников по группе.

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Источник — ФК Металлист

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    rus
    online
    rus, 27.08.2021 15:01
    0
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ, 27.08.2021 14:43
    Ещё раз повторюсь с помощью Ярика можно договорится и построить там стадион на 15000 и базу, очень круто по логистике есть аэропорт, болельщики близко к Донецку, что ещё надо.
    Ну так пускай в Киеве строит!
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 27.08.2021 14:43
    -1
    Ещё раз повторюсь с помощью Ярика можно договорится и построить там стадион на 15000 и базу, очень круто по логистике есть аэропорт, болельщики близко к Донецку, что ещё надо.
    Ссылка
    Andre066
    online
    Andre066, 27.08.2021 14:32
    -5
    KoPoJIb_KpoToB, 27.08.2021 14:29
    Я вообще не понимаю,что они в Киеве до сих пор делают, имея Харьков где болелы их на руках носят.
    Им нравятся когда их унижают! Как будто играть не где в стране!?
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 27.08.2021 14:31
    -4
    Прекрасная новость. Предлагаю и приписать этот клуб.
    А также на постоянной основе студию великого футбола, главной команды, да чего уж там трёх великолепных каналов приписать в замечательном Харькове.
    Мы киевские болельщики готовы провести вас до любого вокзала аэро, речного, ЖД. С лёгкостью улыбкой а также можем организовать концерт Монатика.
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    Павел Рева
    online
    Павел Рева, 27.08.2021 14:31
    0
    Ну это прикольно, как по мне. Лишний повод посетить Харьков.
    А то все матчи в Киеве не очень интересно.
    Ссылка
    Andre066
    online
    Andre066, 27.08.2021 14:30 (изменен)
    -9
    Урааааааааа! Валите, и с песней! Если что поможем на прощание пиньком!
    Ссылка
    KoPoJIb_KpoToB
    KoPoJIb_KpoToB, 27.08.2021 14:29
    -8
    Я вообще не понимаю,что они в Киеве до сих пор делают, имея Харьков где болелы их на руках носят.
    Ссылка
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