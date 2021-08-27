Где будет играть Шахтер в ЛЧ? Металлист предложил вернуться в Харьков

Клуб Первой лиги «Металлист» на официальном сайте предложил «Шахтеру» проводить все матчи группового этапа Лиги чемпионов в Харькове.

На этой арене «Шахтер» в напряженной битве одолел «Монако», а харьковский клуб считает, что стадион «Металлист» является фартовым для команды Роберто Де Дзерби.

В прошлом сезоне «Шахтер» проводил еврокубки в Киеве на НСК «Олимпийский», но до того играл именно в Харькове.

Вчера «Шахтер» узнал своих соперников по группе.