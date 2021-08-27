Где будет играть Шахтер в ЛЧ? Металлист предложил вернуться в Харьков

Клуб Первой лиги «Металлист» на официальном сайте предложил «Шахтеру» проводить все матчи группового этапа Лиги чемпионов в Харькове.
На этой арене «Шахтер» в напряженной битве одолел «Монако», а харьковский клуб считает, что стадион «Металлист» является фартовым для команды Роберто Де Дзерби.
В прошлом сезоне «Шахтер» проводил еврокубки в Киеве на НСК «Олимпийский», но до того играл именно в Харькове.
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Источник — ФК Металлист
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А также на постоянной основе студию великого футбола, главной команды, да чего уж там трёх великолепных каналов приписать в замечательном Харькове.
Мы киевские болельщики готовы провести вас до любого вокзала аэро, речного, ЖД. С лёгкостью улыбкой а также можем организовать концерт Монатика.
А то все матчи в Киеве не очень интересно.
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