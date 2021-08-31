Николай ШАПАРЕНКО: «Ярмола новые шутки из Лондона привез»

Хавбек сборной Украины Николай Шапаренко отметил, что перед матчем отбора ЧМ-2022 против Казахстана в сборной хорошая атмосфера.

«Знакомимся с Петраковым, с его требованиями. Настроение отличное. Ярмола (Ярмоленко - прим) привез новые шутки из Лондона, делится с нами».

«Так что работаем. Главный тренер укажет, что делать. Конечно, не очень привычно будет на искусственном поле, но что делать. Поле скользкое, быстрое», - сказал Шапаренко.

Матч состоится 1 сентября, начало в 17:00.