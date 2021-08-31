Николай ШАПАРЕНКО: «Ярмола новые шутки из Лондона привез»

Хавбек сборной Украины Николай Шапаренко отметил, что перед матчем отбора ЧМ-2022 против Казахстана в сборной хорошая атмосфера.
«Знакомимся с Петраковым, с его требованиями. Настроение отличное. Ярмола (Ярмоленко - прим) привез новые шутки из Лондона, делится с нами».
«Так что работаем. Главный тренер укажет, что делать. Конечно, не очень привычно будет на искусственном поле, но что делать. Поле скользкое, быстрое», - сказал Шапаренко.
Матч состоится 1 сентября, начало в 17:00.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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- в Казахстане поле скользкое и быстрое,
- в Мариуполе поле перед игрой не поливали - поле жесткое и медленное...
- в Казахстане поле скользкое и быстрое,
- в Мариуполе поле перед игрой не поливали - поле жесткое и медленное...
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