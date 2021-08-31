Николай ШАПАРЕНКО: «Ярмола новые шутки из Лондона привез»

В сборной позитивная атмосфера

  • 31.08.2021 11:28
  • 1636 просмотров
  • 5 комментариев
Николай ШАПАРЕНКО: «Ярмола новые шутки из Лондона привез»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Хавбек сборной Украины Николай Шапаренко отметил, что перед матчем отбора ЧМ-2022 против Казахстана в сборной хорошая атмосфера.

«Знакомимся с Петраковым, с его требованиями. Настроение отличное. Ярмола (Ярмоленко - прим) привез новые шутки из Лондона, делится с нами».

«Так что работаем. Главный тренер укажет, что делать. Конечно, не очень привычно будет на искусственном поле, но что делать. Поле скользкое, быстрое», - сказал Шапаренко.

Матч состоится 1 сентября, начало в 17:00.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    nivava
    nivava, 31.08.2021 11:57
    0
    Lucky Lucky, 31.08.2021 11:44
    искусственным*
    Там кнопочка внизу есть : РЕДАКТИРОВАТЬ
    Ссылка
    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 31.08.2021 11:51
    0
    Lucky Lucky, 31.08.2021 11:44
    разница между натуральным и штучным покрытием ни о чём не говорит?
    шуток не понимаешь?
    Ссылка
    Lucky Lucky
    online
    Lucky Lucky, 31.08.2021 11:44
    0
    искусственным*
    Ссылка
    Lucky Lucky
    online
    Lucky Lucky, 31.08.2021 11:44
    +1
    Burevestnik, 31.08.2021 11:39
    этому Шапаренко не угодишь:
    - в Казахстане поле скользкое и быстрое,
    - в Мариуполе поле перед игрой не поливали - поле жесткое и медленное...
    разница между натуральным и штучным покрытием ни о чём не говорит?
    Ссылка
    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 31.08.2021 11:39
    +1
    этому Шапаренко не угодишь:
    - в Казахстане поле скользкое и быстрое,
    - в Мариуполе поле перед игрой не поливали - поле жесткое и медленное...
    Ссылка
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