Василий КОБИН: «Было видно, что Шахтеру с нами не хватило свежести»

Наставник «Миная» – о ничьей с «горняками»

  • 31.08.2021 11:13
  • 361 просмотр
  • 6 комментариев
Василий КОБИН: «Было видно, что Шахтеру с нами не хватило свежести»
© ФК Минай. Василий Кобин

Главный тренер «Миная» Василий Кобин высказал свое мнение о матче Премьер-лиги Украины с «Шахтером» (1:1).

«Чтобы дать бой «Шахтеру», одного желания сыграть через не могу недостаточно. Нужно было много двигаться, перекрывать свободные зоны и молниеносно отвечать на атаки соперника - контрвыпадами. Действуя именно в таком стиле, мы дважды заставили ошибиться стоппера гостей Марлона и уже на 16-й минуте «Шахтер» оказался в меньшинстве, что стало для нас ощутимым подспорьем.

Придавала вдохновения и поддержка 12 игрока - болельщиков, которые заставляли нас действовать с запредельной самоотдачей. Также бросалось в глаза то, что после тяжелого еврокубкового испытания - с «Монако» подопечным Роберто Де Дзерби не хватает свежести», - сказал Кобин.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 31.08.2021 11:57
    0
    bullyUA, 31.08.2021 11:24
    Я тоже заметил, что Шахтеру не хватает свежести. Протухла команда.
    ну не сильно она и протухла - со временем проветрится.
    Ссылка
    ___Funny___Cat___
    online
    ___Funny___Cat___, 31.08.2021 11:56
    0
    И мастерства , и судьи лояльного
    Ссылка
    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 31.08.2021 11:55
    0
    Primovocatus, 31.08.2021 11:36
    Не поленюсь и помогу Васе.
    27 июля Ш - Ингулец
    30........ Львов - Ш
    3 августа ЛЧ Генк - Ш
    7 Александрия
    10 Генк
    13 М1925
    17 Монако
    21 Черноморец
    25 Монако
    29 Минай
    ----------
    10 официальных матчей.
    ТАТЫШО ???
    Теперь понятно почему 40-ка миллионники и остальные не выдержали такой нагрузки!!!
    В ЛЧ будет проще: игры реже, команды не сильные...
    Ссылка
    Олег Жигайло
    online
    Олег Жигайло, 31.08.2021 11:42
    +1
    bullyUA, 31.08.2021 11:24
    Я тоже заметил, что Шахтеру не хватает свежести. Протухла команда.
    Главное, что Катя помогла. Две левых карточки в начале игры. Целую встречу играть в меньшинстве после изнурительного матча с Монако
    Ссылка
    Primovocatus
    online
    Primovocatus, 31.08.2021 11:36 (изменен)
    +2
    Не поленюсь и помогу Васе.
    27 июля Ш - Ингулец
    30........ Львов - Ш
    3 августа ЛЧ Генк - Ш
    7 Александрия
    10 Генк
    13 М1925
    17 Монако
    21 Черноморец
    25 Монако
    29 Минай
    ----------
    10 официальных матчей.
    Ссылка
    bullyUA
    bullyUA, 31.08.2021 11:24
    -1
    Я тоже заметил, что Шахтеру не хватает свежести. Протухла команда.
    Ссылка
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