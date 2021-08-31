Василий КОБИН: «Было видно, что Шахтеру с нами не хватило свежести»

Главный тренер «Миная» Василий Кобин высказал свое мнение о матче Премьер-лиги Украины с «Шахтером» (1:1).

«Чтобы дать бой «Шахтеру», одного желания сыграть через не могу недостаточно. Нужно было много двигаться, перекрывать свободные зоны и молниеносно отвечать на атаки соперника - контрвыпадами. Действуя именно в таком стиле, мы дважды заставили ошибиться стоппера гостей Марлона и уже на 16-й минуте «Шахтер» оказался в меньшинстве, что стало для нас ощутимым подспорьем.

Придавала вдохновения и поддержка 12 игрока - болельщиков, которые заставляли нас действовать с запредельной самоотдачей. Также бросалось в глаза то, что после тяжелого еврокубкового испытания - с «Монако» подопечным Роберто Де Дзерби не хватает свежести», - сказал Кобин.