Василий КОБИН: «Было видно, что Шахтеру с нами не хватило свежести»

Главный тренер «Миная» Василий Кобин высказал свое мнение о матче Премьер-лиги Украины с «Шахтером» (1:1).
«Чтобы дать бой «Шахтеру», одного желания сыграть через не могу недостаточно. Нужно было много двигаться, перекрывать свободные зоны и молниеносно отвечать на атаки соперника - контрвыпадами. Действуя именно в таком стиле, мы дважды заставили ошибиться стоппера гостей Марлона и уже на 16-й минуте «Шахтер» оказался в меньшинстве, что стало для нас ощутимым подспорьем.
Придавала вдохновения и поддержка 12 игрока - болельщиков, которые заставляли нас действовать с запредельной самоотдачей. Также бросалось в глаза то, что после тяжелого еврокубкового испытания - с «Монако» подопечным Роберто Де Дзерби не хватает свежести», - сказал Кобин.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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27 июля Ш - Ингулец
30........ Львов - Ш
3 августа ЛЧ Генк - Ш
7 Александрия
10 Генк
13 М1925
17 Монако
21 Черноморец
25 Монако
29 Минай
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10 официальных матчей.
Теперь понятно почему 40-ка миллионники и остальные не выдержали такой нагрузки!!!
В ЛЧ будет проще: игры реже, команды не сильные...
27 июля Ш - Ингулец
30........ Львов - Ш
3 августа ЛЧ Генк - Ш
7 Александрия
10 Генк
13 М1925
17 Монако
21 Черноморец
25 Монако
29 Минай
----------
10 официальных матчей.
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