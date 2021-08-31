Пресс-конференция Александра Петракова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Сегодня в 17:00 состоится пресс-конференция нового тренера сборной Украины Александра Петракова перед матчем отбора ЧМ-2022 против Казахстана.
Это будет первый поединок Петракова во главе национальной команды.
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Источник — Sport.ua
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