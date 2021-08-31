Александр ДЕНИСОВ: «Пятов показал, почему его не стоит списывать»

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов оценил шансы донецкого «Шахтера» в нынешней Лиге чемпионов.

«Андрей Пятов показал всем почему его не стоит еще списывать. Матч против Монако - это голливудский сценарий, где была большая футбольная драма и невероятный финал. Команда после провального первого тайма не остановилась, не «распалась» и играла все 120 минут. Шахтер менялся во время матча. Де Дзерби матч-менеджмент этот выдержал. Там был риск, там была и перестройка и многое другое», - сказал Денисов.

Напомним, на групповом раунде «горняки» попали в группу D, где сыграют с «Реалом», «Интером» и «Шерифом».