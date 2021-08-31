КОБИН: «Не знаю, почему Монзуль не назначила пенальти в ворота Шахтера»

Главный тренер «Миная» Василий Кобин высказал мнение о неназначенном пенальти в ворота «Шахтера» в матче 6-го тура УПЛ.
«Согласен, что Рустам Ахмедзаде был одним из лучших в этом матче с «Шахтером». Рустам был заметен, успевая не только угрожать воротам «горняков», но и отрабатывал на своей половине поля.
И закономерно, что именно Ахмедзаде во втором тайме сравнял счет. Кстати, на 36-й минуте Витао сфолил в борьбе с Рустамом в своей штрафной площадке, и я не знаю, почему рефери Екатерина Монзуль не назначила чистый пенальти», — отметил Кобин.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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