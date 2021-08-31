КОБИН: «Не знаю, почему Монзуль не назначила пенальти в ворота Шахтера»

Витао сфолил на Ахмедзаде в первом тайме, уверен тренер «Миная»

  • 31.08.2021 09:17
  • 1634 просмотра
  • 2 комментария
КОБИН: «Не знаю, почему Монзуль не назначила пенальти в ворота Шахтера»
© ФК Минай. Василий Кобин

Главный тренер «Миная» Василий Кобин высказал мнение о неназначенном пенальти в ворота «Шахтера» в матче 6-го тура УПЛ.

«Согласен, что Рустам Ахмедзаде был одним из лучших в этом матче с «Шахтером». Рустам был заметен, успевая не только угрожать воротам «горняков», но и отрабатывал на своей половине поля.

И закономерно, что именно Ахмедзаде во втором тайме сравнял счет. Кстати, на 36-й минуте Витао сфолил в борьбе с Рустамом в своей штрафной площадке, и я не знаю, почему рефери Екатерина Монзуль не назначила чистый пенальти», — отметил Кобин.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Primovocatus
    online
    Primovocatus, 31.08.2021 10:02
    +1
    Почему не уточнил сразу у ВАР?)
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    Ig_Vad
    Ig_Vad, 31.08.2021 09:51
    0
    Василий, попробуй вычислить Face Control, пока не забанили, и расспросить его по поводу пенальти. Человек проговорился вчера о новой шубе для Кати, может что-то знать
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