Анатолий ТРУБИН: «Мечтаю попробовать свои силы в АПЛ»

Голкипер уйдет из «Шахтера» только в топ-лигу

  • 31.08.2021 09:26
  • 479 просмотров
  • 1 комментарий
Анатолий ТРУБИН: «Мечтаю попробовать свои силы в АПЛ»
© ФК Шахтер. Анатолий Трубин

Вратарь донецкого «Шахтера» Анатолий Трубин признался, в каком топ-чемпионате хотел бы попробовать свои силы.

«Мне бы хотелось попробовать себя в топ-чемпионате. Лично для меня - это Англия, мечта с детства. Ты выходишь из зоны комфорта, другая страна, язык. Тебе нужно выкладываться на 200% в каждой игре.

Если это случиться, хочу чтобы все было красиво. Шахтер сделал меня тем, кем я есть сейчас.

Да, я учу английский, но для общего развития, чтобы за границей мог чувствовать себя комфортно», - сказал Трубин.

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Источник — BurBuzz

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Lyolik
    Lyolik, 31.08.2021 09:38
    +2
    Так выпьем же за то, чтобы наши возможности совпадали с нашими желаниями.
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