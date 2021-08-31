Анатолий ТРУБИН: «Мечтаю попробовать свои силы в АПЛ»

Вратарь донецкого «Шахтера» Анатолий Трубин признался, в каком топ-чемпионате хотел бы попробовать свои силы.

«Мне бы хотелось попробовать себя в топ-чемпионате. Лично для меня - это Англия, мечта с детства. Ты выходишь из зоны комфорта, другая страна, язык. Тебе нужно выкладываться на 200% в каждой игре.

Если это случиться, хочу чтобы все было красиво. Шахтер сделал меня тем, кем я есть сейчас.

Да, я учу английский, но для общего развития, чтобы за границей мог чувствовать себя комфортно», - сказал Трубин.

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